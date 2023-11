¿Quiénes son los que usaron vestimenta militar durante protesta en el Congreso?

-

Tras la elección de los magistrados de la CSJ, afuera del Congreso se registraron incidentes y disturbios.

Durante la noche del miércoles 16 de noviembre, mientras los diputados del Congreso Congreso de la República realizaban le elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las instalaciones del Palacio del Legislativo estaba siendo custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sin embargo, fue visto un grupo de hombres vistiendo indumentaria alusiva a uniforme militar, con armas de fuego de grueso calibre, chalecos anti bala y cascos protectores. Esto generó dudas de si el Ejército de Guatemala había sido solicitado en apoyo a la protección de las instalaciones citadas.

Ni militares ni policías

El Ejército aseguró que estas personas captadas en imágenes no forman parte de la milicia guatemalteca. "No tienen ni uniforme, ni equipo ni armamento del Ejército. No son soldados", puntualizó a los medios la entidad castrense.

Por su parte, la PNC indicó que esas personas tampoco son policías, por lo que hasta el momento no se ha podido esclarecer quiénes son y por qué iban vestidos de esa forma. Además, la PNC tampoco dio una explicación de qué hacían estas personas armadas junto con los agentes si no forman parte de la institución.

Los hombres uniformados fueron visto en las afueras del Congreso de la República. (Foto: cortesía)

Disturbios afuera del Congreso

Al finalizar la sesión plenaria para la elección de los magistrados de la CSJ, algunos diputados dispusieron salir del Congreso, en ese momento, había un grupo de manifestantes enfurecidos que les gritaron "corruptos".

No obstante, los manifestantes no pudieron acercarse a los congresistas ya que el contingente policial era nutrido, pero surgieron disturbios y algunos manifestantes fueron agredidos por las fuerzas del orden, según se. muestra en algunos videos divulgados en redes sociales.

Este jueves 16 de noviembre las calles que dan acceso al Congreso en el centro Histórico permanecen cerradas siendo protegidas por la PNC, según informó el Vocero Vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo.