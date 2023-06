Esto dice el MEM sobre el material radiactivo que estaba en Guatemala

-

Estados Unidos confirmó el 1 de junio pasado que retiró material radioactivo que se encontraba en Guatemala.

El gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado informando que material radiactivo fue retirado de Guatemala. En el boletín se explicó que el material radiactivo fue extraído específicamente del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

Según la información, el material fue retirado con el fin de garantizar la seguridad nuclear y radiológica mundial, debido a la alta peligrosidad del químico, ya que de no efectuarse un procedimiento apropiado, este hubiese tenido consecuencias.

¿Qué dice el MEM?

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas, por medio del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica explicó que dicho material fue llevado a Estados Unidos en calidad de desecho. La entidad refiere que hay un momento en que el material se "clasifica en desuso".

Cuando el material radiactivo es considerado en desuso, es decir ya no se utiliza ni se prevé utilizar, se necesita retirarlo de lugares donde se manipulan dichos químicos como es el caso de la Liga Nacional Contra el Cáncer y el Instituto Nacional de Cancerología.

Art. 13 Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos del Acuerdo Gubernativo 176-2015. (Foto: captura de pantalla)

Este proceso está amparado en el Artículo 13 del Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos del Acuerdo Gubernativo 176-2015 el cual indica que las fuentes radiactivas selladas, cualquiera que sea su actividad, se considerarán en desuso cuando:

El decaimiento de la actividad de la fuente no permite el uso para el que fue concebida

Existe daño de la fuente y presenta fuga

El equipo que contiene la fuente no puede seguir operando o está obsoleto

Se concluye o discontinúa el trabajo de la práctica donde era utilizada la fuente

Por cualquier causa que entienda la dirección

La razón por la que Guatemala no puede realizar dicho proceso y es necesario el apoyo de Estados Unidos, según el MEM, es porque Guatemala no es un país nuclearizado por lo que no cuenta con las capacidades para la fabricación de material radiactivo.