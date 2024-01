La reacción del funcionario que conocerá temas de migrantes y que no tiene visa

-

El nuevo subsecretario de Conamigua se refirió a lo que le implicaría el retiro de visa, en el ejercicio de sus funciones.

El diputado Julio Lainfiesta fue electo recientemente como subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y forma parte de los 108 miembros del Congreso a quien el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa.

Sin embargo, aseguró no haber recibido todavía alguna notificación al respecto. En todo caso, dijo, si eso se concretara "no le afectaría" en la ejecución de su trabajo en la mencionada entidad.

En declaraciones para Soy502, el aún legislador indicó que el mandato de Conamigua se ejecuta en territorio guatemalteco, por lo cual sus labores no requerirían viajar a la nación norteamericana, a pesar de ser el territorio extranjero donde radican más connacionales.

Según Lainfiesta, las funciones que le confiere la ley se concentran en la atención de migrantes en tránsito y retornados. Insistió que, en ese sentido, no le afectaría la cancelación de visa.

"La única entidad que tiene representación del Gobierno de Guatemala en el extranjero es el Ministerio de Relaciones Exteriores", remarcó.

Sus funciones en el el Consejo

De acuerdo con la Ley Orgánica de Conamigua, como subsecretario ejecutivo, Lainfiesta tendría que sustituir al secretario ejecutivo, Raúl Eduardo Berríos, en actividades y funciones, cuando él se encuentre ausente.

También le correspondería dar seguimiento, monitorear y evaluar programas a favor de los migrantes, lo cual sí requiere, en su momento, el acercamiento con organizaciones con presencia en suelo estadounidense.

No obstante, el diputado reiteró que no contar con el documento de viaje no representaría ninguna complicación para su trabajo.

Seguirá en el panorama político

Julio Lainfiesta llegó al Congreso de la República en 2016 con el partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y logró la reelección en 2019, pero, debido a la cancelación de la agrupación política, su bloque se convirtió en independiente.

Para las elecciones de este año se unió a Podemos, con el cual buscó conservar su curul, pero no logró los votos necesarios.

Aunque no integrará la próxima legislatura, gracias al apoyo de 91 de sus colegas, en noviembre pasado aseguró su continuidad en el panorama político, al ser electo como subsecretario ejecutivo de Conamigua. En aquel entonces también fue reelecto como secretario de esa instancia Raúl Berríos.

Ambos estarán en esos cargos durante los próximos tres años y para tomar posesión deberán ser juramentados por el Legislativo. Dado que no se contó con el quórum necesario este viernes 5 de enero, el tema quedará en manos de los diputados que asumirán en nueve días.

Sus polémicas

Entre los hechos por los cuales el nombre de Julio Lainfiesta han sido noticia destaca la solicitud de retiro de antejuicio por violencia contra la mujer, presentado por el Ministerio Público en julio pasado. Empero, el proceso no ha avanzado.

Además es uno de los 108 congresistas que el 30 de noviembre votó a favor de retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Fue ese acto el que le costó la revocatoria de visa al grupo, según confirmó Álvaro Arzú Escobar.