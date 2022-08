Las fuertes declaraciones de Dennis Arana tras la final de "La Academia"

Dennis Arana hace fuertes declaraciones tras la final de "La Academia".

La gran final de "La Academia: 20 años" causó una serie de emociones en fanáticos que siguieron cada fin de semana el reality show.

Y no solo en fans, pues influencers, cantantes y artistas de diversos países han dado a conocer su sentir tras los resultados finales.

Uno de ellos es Dennis Arana, el guatemalteco que fue parte de la doceava generación de "La Academia", quien solo unos minutos después del último concierto, expresó su opinión.

Fue a través de un espacio en Twitter, donde creadores de contenido e internautas se unieron para discutir el recién terminado reality.

Y aunque se encuentra de viaje por Barcelona, Dennis se integró durante unos minutos para compartir unas palabras con la audiencia. Primeramente expresó que se acababa de enterar de los ganadores y estaba muy sorprendido con los resultados.

"Estoy en shock, sabemos que el lugar no define la carrera", expresó. "Pensé que se iban a redimir con lo que hicieron en mi generación", añadió respecto al cuarto lugar que obtuvo Nelson Carreras, el representante de Guatemala en esta última generación.

Dennis continuó diciendo que lo importante es el hambre que se tenga de salir adelante, y las ganas de cada persona de hacer las cosas.

"Ya en su momento hablaré con Nelson y que no importa el lugar, hay que seguir trabajando. Por ejemplo de mi generación, cuántos somos los que estamos picando piedra aún...", agregó.

Dennis participó en el reality show en 2019-2020, quedando en cuarto lugar. Al igual que Nelson, se ganó el cariño no solo de guatemaltecos, sino de fanáticos alrededor del mundo.