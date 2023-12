Las razones por las que exportadores piden a Giammattei vetar el presupuesto 2024

-

Sector exportador pide al presidente Alejandro Giammattei vetar el presupuesto 2024 y expone sus motivos.

Como un retroceso en la competitividad, así ven los exportadores el presupuesto 2024 recién aprobado en el Congreso de la República. Estos empresarios refieren que el presupuesto afectará la generación de empleo y por ende el desarrollo.

Argumentan que hay un peligro que bajen las calificaciones de riesgo en el país, con esto disminuye la competitividad y se eleva el costo del dinero; y con ello los costos de producción quedando menos competitivos ante el resto de países.

"Al no tener disponibilidad o impedimentos para cumplir con el pago de la deuda, se empieza a deteriorar la buena imagen que Guatemala tiene ante las entidades internacionales, pudiéndose bajar las calificaciones de riesgo en el país, lo que finalmente genera desconfianza para cualquier inversión que quiere venir", explican los exportadores en un comunicado.

"No tener nuevas inversiones impacta en no generar los empleos que el país necesita y por lo tanto tampoco aumentar los ingresos del Estado. Repercute en no atender los retos del país ya mencionados en infraestructura, educación, salud, nutrición, innovación, instalación de nuevas empresas, generación de empleo entre otros", agregan.

"Por medio de la competitividad se trata de reducir los costos. Si bajamos en las calificaciones de riesgo en el país, se eleva el costo del dinero y con ello, los costos de la producción y nos volvemos menos competitivos versus otros países", indicaron.

Infraestructura queda vulnerable

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport desea hacer énfasis en un tema transversal que afecta a todos los guatemaltecos y es la inversión en infraestructura vial. "Si bien es cierto se observa un incremento de recursos en el Ministerio de Comunicaciones de Q.2,226 millones; los proyectos a los cuales están dirigidos estos fondos, en su mayoría, no están enfocados a los proyectos de infraestructura que vendrían a impactar positivamente la competitividad del país".

La entidad cita como ejemplo: caminos rurales, carreteras puerto a puerto y frontera a frontera que mejorarían la velocidad de tránsito por carreteras que en la actualidad es de 17km. por hora. El costo de logística es alrededor del 29% del valor final de venta del producto cuando en otros países con los que competimos es de 18%.

En cuanto a caminos rurales refieren que hay 9,000 kms. que se encuentran en un estado intransitable, lo que impacta en la competitividad de la producción de miles de pequeños productores repercutiendo en incremento de costos, reducción de ingresos por largos tiempos de tránsito reduciendo el tiempo de vida en anaquel y pérdida de productos por el mal estado de los caminos.

La entidad explica que la falta de caminos rurales no solo afecta la logística de miles de productores rurales sino también al turismo interno que practican tanto los guatemaltecos cómo visitantes internacionales. Y esto, reduce los posibles ingresos complementarios para miles de familias en el interior del país.

Además, Agexport señala que existen otros temas fundamentales como el capital humano que requieren de educación y salud. Aunque no hay datos exactos por falta de disponibilidad de información, estos dos grandes temas para el país se han quedado con menos recursos disponibles para inversión, siendo el presupuesto asignado a funcionamiento lo que ha acaparado los recursos adicionales, habiendo muy poca inversión para ampliar y mejorar la cobertura.

El pasado 30 de noviembre, luego de una extensa sesión ordinaria, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2024. Entre gritos y con un total de 115 votos a favor y 23 en contra se aprobó la redacción final del proyecto, con el que se tendrá un presupuesto que asciende a Q124,880 millones.