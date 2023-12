De esto habló el alto funcionario de EE.UU. con el canciller Mario Búcaro

-

Tras una visita a Guatemala, el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico de EE.UU., José W. Fernández, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) informó que durante la reunión se "destacó" la importancia de impulsar una "transición democrática y pacífica" con las nuevas autoridades de Gobierno.

Para el gobierno estadounidense lograr que esto ocurra "es crucial para profundizar la cooperación económica entre EE. UU. y Guatemala y fortalecer nuestra asociación estratégica".

Además, indicaron que "se transmitió la necesidad de promover un entorno de negocios transparente, estable y próspero que beneficie al pueblo de Guatemala".

La reunión con Búcaro se realizó un día después de sostener un encuentro con el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Hasta el momento, el Ejecutivo se ha negado a informar el porqué Fernández fue atendido por Búcaro y no por el presidente Alejandro Giammattei.