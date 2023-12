¿Qué implica estar sancionado por la Ley Magnitsky?

-

EE. UU. ha incluido a Miguel Martínez en una lista de actores corruptos.

EN CONTEXTO: Estados Unidos sanciona a Miguel Martínez con Ley Magnitsky

El amigo del presidente Alejandro Giammattei y exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, se sumó este viernes 1 de diciembre a los ciudadanos guatemaltecos que han sido sancionados por Estados Unidos con la denominada Ley Magnitsky.

Se trata de una norma que, no solo impide el ingreso a ese país sino que también contempla el embargo de bienes y la prohibición de hacer negocios con personas o entidades norteamericanas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EE. UU., informó que, como resultado de la inclusión de Martínez en su lista, todas las propiedades que tenga en esa nación o en control de terceros quedan bloqueadas.

Esto incluye cualquier entidad que le pertenezca, "directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más". Asimismo, le quedan prohibidas todas las transacciones que contemplen inmuebles a su nombre o de su interés.

"Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona", se lee en un comunicado emitido por la OFAC.

También hace ver que "el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento".

EN CONTEXTO: Estados Unidos también señala a otros conspiradores junto a Miguel Martínez

"No me intimidarán", dice Martínez

Tras oficializarse la sanción, Miguel Martínez publicó un mensaje en su cuenta de Instragram, en el cual hace ver que no se siente intimidado y que, por el contrario, se siente orgullo de "haber pertenecido al mejor gobierno de la historia".

"No me intimidarán, con la frente en alto, aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen", escribió. En otra parte de su publicación, se lee que "de listas no se ha escrito la historia, sino de hombres y mujeres valientes".

¿Qué es la Ley Magnitsky?

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una norma que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que haya cometido abusos de derechos humanos y acciones que fomenten la corrupción.

Se aplica desde 2016 e incluye el congelamiento de activos para las personas señaladas, a quienes también se les prohíbe entrar al país.

La normativa data de 2012 y, en un principio se aplicó a funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte del abogado de ese país Serguéi Magnitsky, lo cual ocurrió en noviembre de 2009.

Él había denunciado la corrupción en su nación y estuvo en la cárcel por más de un año, donde falleció debido a diversos padecimientos, tras recibir una atención médica deficiente y fuertes golpizas.