Esto incluye la reforma tributaria que prepara la SAT

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prepara un paquete de reformas tributarias. Estas son algunos de las modificaciones.

Se avecina una reforma fiscal, la cual está siendo preparada por la SAT y será enviada al Ministerio de Finanzas Públicas para su posterior presentación como iniciativa de ley ante el Congreso de la República.

Entre los diversos temas que la SAT pretende abordar en la reforma tributaria se encuentra el traspaso de vehículos. La entidad ha observado que al momento en que se realiza una compraventa entre particulares, hay compradores que no completan el proceso y no realizan la gestión de traspaso del vehículo.

La ley actual no permite inactivar los automotores que no cumplen con este requisito, por lo que la SAT contempla una modificación que permita la inactivación temporal de vehículos por traspaso. Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, indica que hay casos en que una persona vendió y el comprador nunca hizo o se tardó mucho para realizar el traspaso y el vendedor termina inactivando el vehículo.

"En este caso están perjudicados ambos, el vendedor y el comprador, porque tal vez fue obligado a pagar un impuesto de circulación de vehículos que no le correspondía y también está perjudicado el comprador que ahora no puede realizar su traspaso", explicó el funcionario.

"En la reforma tributaria, viene una disposición para arreglar este problema. La ley no nos permite hacer inactivaciones temporales, la nueva ley lo va a permitir. Estamos trabajando desde el punto de vista del Legislativo para resolver ese problema de inactivación de vehículos por traspaso. Hay muchos vehículos que se compran y venden donde no se hace la gestión de traspaso", agregó.

Díaz aclaró que como no se realiza el traspaso la gestión no queda registrada en la SAT por lo que no se puede dar una cifra estimada de la cantidad de vehículos que se encuentran en esa situación.

El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz (Der.) durante la conferencia de prensa. (Foto: SAT)

Traspaso se puede realizar de forma digital

Cuando una persona adquiere un vehículo que ha tenido otro dueño, debe hacer el traspaso para que los datos de la tarjeta de circulación cambien. Este trámite normalmente se realiza por medio de un notario, quien legaliza el traspaso.

Anteriormente los notarios debían acudir a una agencia de la SAT a presentar la documentación requerida para que quedara en firme el traspaso pero ahora con la modificación aprobada por la SAT (resolución DSI-1333-2022, que incluye traspasos de vehículos eléctricos), los notarios ya no deben presentar la documentación de manera física, aunque sí deben conservarla.

Los notarios podrán enviar de manera digital o electrónica estos documentos. La herramienta electrónica le permite a los notarios enviar el certificado de propiedad y tarjeta de circulación a la Agencia Virtual del comprador, así como a la SAT.

Otras modificaciones

En las reformas se contemplan ampliaciones de plazos de entrega de operaciones contables, dictámenes de auditorías, fortalecimiento de cuentas corrientes para efectos de la solicitud de devolución de recursos.

También se estarían revisando los montos de multas o bien una actualización de valores. Así mismo, la fijación de montos máximos en la facturación anual de pequeños contribuyentes.