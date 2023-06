¿Cómo es viajar a bordo del sumergible Titán que se perdió camino al Titanic?

-

Un submarino de la compañía OceanGate Expeditions desapareció en el Océano Atlántico con la tripulación abordo, mientras se dirigía a explorar el Titanic.

El domingo se perdió un submarino Titán que llevaba a bordo a cinco personas. Este iba en camino para explorar los restos del Titanic.

La nave pertenece a la empresa OceanGate, quienes perdieron contacto con la tripulación. Desde esto han recibido ayuda gubernamental y externa, en una desesperada búsqueda para encontrar a los desaparecidos.

BBC recoge la experiencia del corresponsal de CBS David Pogue en el 2022, quién dijo que sería imposible escapar del submarino sin ayuda, y que los equipos de rescate tienen un reto muy grande en encontrar la nave a tiempo.

Esto porque la cápsula en la que viajan las personas esta sellada en el interior con pernos que se aplican desde el exterior, y solo pueden ser retirados de la misma forma, desde afuera.

El modelo del submarino Titán tiene 7 funciones para subir a la superficie, pero parece que ninguna ha funcionado. El mismo Pogue explica que esto no tendría importancia si la nave esta atrapada o tiene alguna fuga, pues "no hay respaldo, no hay cápsula de escape".

Uno de los exguionistas de "Los Simpson", Mike Reiss, dijo a BBC Breakfast: "Si está en el fondo, no sé cómo alguien va a ser capaz de acceder a ella, y mucho menos traerla de vuelta".

El guionista explicó que se conocen los riesgos antes de subir a la nave.

“ Firmas un descargo de responsabilidad que enumera una tras otra las formas en las que podrías morir en el viaje. Mencionan la muerte tres veces en la primera página, así que nunca te lo quitas de la cabeza ”

La nave desaparecida perdió contacto 1 hora y 45 minutos luego de sumergirse, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. Sin embargo, la empresa se prepara transportando el oxígeno suficiente de cuatro días para cinco personas.

Otro gran problema para ubicar al submarino es que el GPS incorporado no funciona bajo el agua.

Los tripulantes de la nave que se encuentran extraviados son el multimillonario empresario británico Hamish Harding, el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, acompañados del explorador francés Paul-Henry Nargeolet y se cree que el director de OceanGate.

Harding compartió una publicación en Instagram en la que decía estar "orgulloso" del cargo que le habían dado en OceanGate, como "Especialista de misiones".

En su publicación dijo que esta podía ser la única misión al Titanic en el 2023.