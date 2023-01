Estos son los ganadores de los Critics´ Choice Awards

Los premios de la Broadcast Film Critics Association reconocen la excelencia en logros cinematográficos.

Los ganadores de los Critics´ Choice Awards son seleccionados por los más de 600 miembros de la Asociación Critics Choice y se entregan en una ceremonia en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles que se llevó a cabo esta noche.

Estos son los ganadores:

CINE

Mejor película



Everything Everywhere All at Once - GANADORA







Mejor actor



Brendan Fraser – The Whale



Mejor actriz



Cate Blanchett – Tár



Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once



Mejor actriz de reparto



Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor actor/actriz joven



Gabriel LaBelle – The Fabelmans



Mejor Ensamble



Glass Onion: A Knives Out Mystery



Mejor director



Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once





Mejor guion original



Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once



Mejor guion adaptado



Sarah Polley – Women Talking



Mejor cinematografía

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick



Mejor diseño de producción



Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon



Mejor edición



Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once



Mejor diseño de vestuario



Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever



Mejor maquillaje y peinado



Elvis



Mejor efectos visuales



Avatar: The Way of Water

Mejor comedia



Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor película animada



Guillermo del Toro's Pinocchio



Mejor película en idioma extranjero



RRR



Mejor canción

“Naatu Naatu” – RRR

Mejor banda sonora



Hildur Guðnadóttir – Tár



TELEVISIÓN



Mejor serie de drama



Better Call Saul (AMC)





Mejor actor en una serie de drama



Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)



Mejor actriz en una serie de drama



Zendaya – Euphoria (HBO)



Mejor actor de reparto en una serie de drama



Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)



Mejor actriz de reparto en una serie de drama



Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)



Mejor serie de comedia



Abbott Elementary (ABC)



Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White – The Bear (FX)



Mejor actriz en una serie de comedia



Jean Smart – Hacks (HBO Max)



Mejor actor de reparto en una serie de comedia



Henry Winkler – Barry (HBO)



Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor serie limitada



The Dropout (Hulu) - GANADORA

Mejor película para televisión



Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)



Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)



Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión



Amanda Seyfried – The Dropout (Hulu)



Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión



Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Mejor serie en idioma extranjero



Pachinko (Apple TV+)

Mejor serie animada

Harley Quinn (HBO Max)

Mejor talk show



Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor especial de comedia



Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

