Estos son los ganadores de los Golden Globes 2023

La edición 80 de los premios Golden Globes al cine y televisión regresaron este 2023, y los ganadores de la noche fueron ovacionados con aplausos y gritos.

Tras un año de ausencia en medio de la controversia por falta de diversidad de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, los Golden Globe 2023 volvieron a la televisión.

La gala se llevó a cabo el martes 10 de enero en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California en donde varios momentos de la noche se robaron el protagonismo y la sorpresa de la audiencia.

Estos son los ganadores

Mejor actor de reparto en película: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

Mejor actriz de reparto en película: Angela Basset - Black Panther: Wakanda Forever

Mejor actor de reparto en una serie de TV: Tyler James Williams – Abbott Elementary

Mejor Música en una película: Justin Hurwitz - Babylon

Mejor canción en una película: "Naatu Naatu" de M.M Keeravani y Chandrabose.

Mejor actor en serie de TV Musical/Comedia: Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz en una serie de TV Musical/Comedia: Quinta Brunson - Abbot Elementary

You're a WINNER, @quintabrunson Congratulations on your Golden Globe for Best Television Actress - Musical/Comedy Series for your role in @abbottelemabc! #GoldenGlobes pic.twitter.com/s6rIGienuX — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mejor actor en una película musical/comedia: Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Mejor actriz en una película musical/comedia: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

Mejor película animada: Pinocchio de Guillermo del Toro

Mejor actor en una película de drama: Austin Butler - Elvis

Mejor actriz en una serie de drama: Zendaya - Euphoria

Huge round of applause for the Golden Globe winner for Best Television Actress - Drama Series, @zendaya for @euphoriahbo! #GoldenGlobes pic.twitter.com/L1GqYwOfPQ — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mejor actriz de reparto en una serie de TV: Julia Garner - Ozark

Mejor actriz en una película de drama: Cate Blachett - Tár

Mejor película extranjera: Argentina, 1985

Mejor guión de película: Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Mejor director de película: Steven Spielberg - The Fabelmans

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz - Babylon

Mejor canción: Koduri Marakathamani "Naatu Naatu"

Mejor actor de reparto en miniserie/película de TV: Paul Walter Hauser - The White Lotus

Mejor actriz de reparto en miniserie/película de TV: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Mejor actriz en miniserie, serie de antología o película de TV: Amanda Seyfried - The Dropout

Mejor actor en miniserie, serie de antología o película de TV: Evan Peters - Dahmer- Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Congratulations to our Golden Globe winner for Best Actor - Motion Picture - Drama, @austinbutler! #GoldenGlobes pic.twitter.com/3J0s10IeXs — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mejor miniserie, serie de antología o película de TV: The White Lotus

Mejor serie de TV Musical/Comedia: Abbott Elementary

Mejor actor en serie de drama: Kevin Costner - Yellowstone

Mejor serie de drama: House Of The Dragon

Mejor película musical/comedia: The Banshees of Inisherin

Mejor película de drama: The Fabelmans