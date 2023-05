¡Momentos de terror! Estudiante de odontología narra el asalto sufrido en zona 1

Estudiantes de odontología sufrieron un asalto en zona 1, una de las víctimas narró lo sucedido.

Un asalto a estudiantes de odontología de la Universidad de San Carlos fue grabado en video en un sector de la zona 1. Una de las víctimas narró lo sucedido.

En su publicación en redes sociales, unas de las víctimas explicó que como de costumbre madrugó para acudir a sus laboratorios en zona 1, lugar que siempre le ha provocado "miedo".

"Tenía que llegar temprano, pues si agarraba tráfico ya no lograba llegar a tiempo. Dejando el carro enfrente del paraninfo tenía que caminar una cuadra para llegar, con todas mis pertenencias, instrumentos, materiales, y en la mayoría de ocasiones yo iba y regresaba solita", explicó.

Sin embargo, el viernes decidió que no quería caminar sola y pidió a sus compañeros que la esperaran para no caminar sola.

La estudiante narró que le faltaban algunos pasos para llegar a sus destinos, cuando se dio cuenta que un sujeto les pedía sus teléfonos amenazándolos con un arma.

"Nunca había tenido una experiencia tan horrible como esta. En el video no se ve pero, unos segundos antes nos estaban apuntando con el arma. La impotencia de escuchar cómo se gritan entre ellos "apúrate, matalo", aseguró.

"No quiero ni imaginar qué pudo haber pasado si yo hubiera ido solita. O en las mañanas que estoy estacionada ahí desde temprano. Y me pongo a pensar en que quizá esto tuvo que pasar, para que recordáramos que no merecemos las condiciones en las que estamos", expresó la víctima.

Además, responsabilizó a las autoridades del país y de la Universidad de San Carlos, por no brindar la seguridad necesaria e instalaciones adecuadas para su seguridad.

Así ocurrió

Fue a través de una denuncia pública hecha en redes sociales en la que se evidenció el hecho. En el video publicado se observa que uno de los asaltantes descendió de la moto, posteriormente se les acercó para quitarles sus pertenencias de valor y luego, ambos se dieron a la fuga.

Tras lo ocurrido, usuarios de redes sociales no tardaron en difundir fotografías de los delincuentes para poder dar con su paradero, y a su vez, poder alertar a la población guatemalteca sobre este tipo de incidentes.