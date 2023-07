Exluchador de la WWE "defiende" a su esposa de un tiburón (video)

-

La leyenda de la WWE se encontraba disfrutando de sus vacaciones con su esposa cuando encontraron un tiburón en la orilla de la playa.

Mark Calaway, mejor conocido como "Undertaker", se encuentra casado con la también luchadora Michelle McCool desde el año 2010.

Sin duda, el exluchador Undertaker es una leyenda que se convirtió en uno de los mejores de toda la historia de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Así también, es uno de los luchadores que más tiempo trabajó en la WWE ya que permaneció por más de tres décadas en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto viral a través de las redes sociales un video en donde se ve a la popular pareja de vacaciones en una playa, la cual se especula que eran las Islas Maldivas.

En el peculiar video se puede ver al "Príncipe de las Tinieblas" frente a un tiburón que se encontraba en la orilla de la playa en donde se encontraba con su pareja relajándose, pues este animal, había llegado sorpresivamente.

Por medio de Twitter, la esposa del exluchador, compartió un video en donde menciona que al inicio vio vegetación que tenía similitud con un tiburón por lo que le mandó un mensaje al Undertaker.

Por ese motivo, la leyenda de la WWE no dudó en colocarse frente de su esposa como todo un "protector", tal y como lo dijo su pareja.

"Supongo que (el supuesto tiburón) no era lo suficientemente grande como para asustarlo, pero tú (The Undertaker) lo eres", expresó la esposa, en uno de los videos compartidos en sus redes sociales.