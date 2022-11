¡Lo logró! Exalumna de "La Academia" cumplirá su sueño de abrir concierto de Arjona

Cesia Sáenz, exalumna y ganadora de "La Academia" cumplirá su sueño de cantar junto a Ricardo Arjona.

Como parte de su gira "Blanco y Negro", el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se encuentra en Honduras para deleitar a sus fans con dos shows inolvidables.

El primero se llevó a cabo el 15 de noviembre y el segundo está programado para este jueves 17, en Tegucigalpa. En ese sentido, la hondureña Cesia Sáenz, exalumna y ganadora de "La Academia" será la encargada de abrir el show.

Así lo dio a conocer en redes sociales, compartiendo su emoción por cumplir uno de sus más grandes sueños.

No tienen idea de lo feliz que estoooooy!!!! ARJONA X CESIA LOS AMO CON MI ALMA ✨ y no, no son raros al ser mis fans (raro es ser cool) son lo mas lindo al apoyar a una chica que solo quiere cumplir sus sueños. Dios los bendiga pic.twitter.com/vqnAcOEBP7 — Cesia Sáenz Oficial (@Cesia_Saenzz) November 16, 2022

"No tienen idea de lo feliz que estoy! Arjona x Cesia. Los amo con mi alma. Y no, no son raros al ser mis fans (raro es ser cool) son lo más lindo al apoyar a una chica que solo quiere cumplir sus sueños", escribió la "leona de Honduras".

Cesia logrará cantar previo al artista, gracias a la campaña masiva que sus seguidores iniciaron en redes sociales.

Con el texto "Arjona x Cesia", fanáticos etiquetaron en repetidas ocasiones al cantautor guatemalteco, para que invitara a la joven a su concierto.

Y es que muchos recuerdan la interpretación que hizo Cesia del tema "Fuiste tú" durante su estadía en el reality show, por lo que apoyan que sería un dueto inolvidable.