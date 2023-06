Exconductora guatemalteca, Brenda Hughes, denuncia agresión de la PNC

-

La exconductora de televisión realizó una denuncia pública tras haber sido víctima de agresión policial, de acuerdo con lo que relató.

A través de sus redes sociales, la reconocida exconductora y presentadora de televisión, Brenda Hughes, hizo una denuncia pública en la que asegura haber sufrido agresión policial.

En su cuenta de Twitter, la guatemalteca narró la incómoda situación que vivió al salir de trabajar en un sector de la Avenida Reforma, zona 10.

"Venía de trabajar. Nos para un policía, nos empieza a gritar de la nada DE LA NADA (en reforma) me pega con la puerta todo en milésimas de segundos y sin saber por qué... estoy confundida... por qué un policía me agredió físicamente? Por qué no pude reaccionar? Qué pasó?", escribió.

Foto: captura de pantalla

Hughes externó su tristeza y confusión, ya que explica que no hubo falta de respeto a las autoridades o algún inconveniente que justificara su actuar. Además, mencionó en la publicación a la Policía Nacional Civil (PNC).

"Y me siento tan triste saben... no era viernes, no era la 1 am ... nadie fue altanero con el policía, qué pasó? Por qué me pegó? Porque yo venia de trabajar? Porque él tenía un arma?", puntualizó.

La denuncia de la exconductora se viralizó en Twitter, donde decenas de usuarios empatizaron con ella y le aconsejaron tener cuidado y denunciar cualquier acto violento. Hasta el momento, la PNC no se ha pronunciado al respecto.

Foto: captura de pantalla