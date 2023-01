"A diferencia de usted, yo estoy por protección en EE.UU." dice Sandoval a Baldizón

Un cruce de palabras se registró entre el excandidato presidencial Manuel Baldizón y el exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

En horas de la noche del pasado 11 de enero, el excandidato presidencial, Manuel Baldizón, salió de prisión luego de pagar Q1.8 millones de fianza.

A su salida aseguró que está demostrando su inocencia e hizo un señalamiento en contra del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

"Me han dado varias faltas de mérito, que eso significa que yo no participé en los hechos en los que me acusaba el exfiscal corrupto y prófugo que se encuentra hoy escondido en Estados Unidos"

El exfiscal Sandoval, por medio de un video en redes sociales respondió a la acusación de Baldizón.

El exfiscal Sandoval, por medio de un video en redes sociales respondió a la acusación de Baldizón.

Inició asegurando que la acusación es señal que Baldizón no ha superado los grandes traumas que dejó que descubrieran los "actos de corrupción en los que incurrió". Luego en tono sarcástico lo felicitó porque ya no tenía necesidad de utilizar cabestrillo. Seguido dijo que se encuentra en Estados Unidos por protección y no por alguna acusación.

"Me encuentro en los EE.UU. a diferencia de usted yo me encuentro gozando de protección en este país, usted fue condenado por corrupción por haber recibido y lavado dinero del narcotráfico, eso nos diferencia", aseguró.

#SomosDiferentes. Por alusión realizada por MB: 1) Qué bueno que siguió mejor del brazo; 2) Estoy en EE.UU. en Estados Unidos, con estatus de protección, usted cumplió condena por lavado y narcotráfico; 3) No salió de prisión por gracia de Dios, sino por la justicia prostituida. pic.twitter.com/L1NS4fLV8s — Juan Francisco (@JSandoval1982) January 12, 2023

Por último, Sandoval lamentó que Baldizón utilice el nombre de Dios porque aseguró que si logró salir de prisión es "producto de un sistema judicial corrompido, prostituido, la mitad de los magistrados de la CSJ responden a usted porque fueron nombrados de forma anómala, algo que ya no investigará el MP", finalizó.