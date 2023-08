"Somos libres": expareja celebra su divorcio con un inesperado mensaje y se viraliza

-

Los exesposos sorprendieron con un profundo mensaje celebrando su divorcio tras varios años de casados.

Nora Lara y Noé Gómez causaron sensación en redes sociales, luego de compartir su proceso de divorcio tras 24 años de casados.

A través de Facebook, la mujer publicó dos fotografías en las que ambos celebran el fin de su relación.

Sin embargo, el mensaje que acompañó las postales fue el que llamó la atención de usuarios, haciéndose viral con miles de comentarios y compartidas.

"Todo en la vida tiene un inicio y un final. Hoy después de 8 años de separados llegó el momento de poner punto final a lo que fue 24 años de matrimonio", se lee en la publicación.

Foto: Facebook/Norita LG

Las imágenes muestran a la pareja mexicana posando con una sonrisa junto a su acta de divorcio. En otra toma, los dos aparecen firmando el documento.

"Hoy cada uno es libre de volver a vivir nuevas oportunidades en el amor... Cada quien con la persona que ama. Doy gracias por todo lo bueno que compartimos en matrimonio. Hay lazos de sangre que nunca se romperán ,como son nuestros hijos y la música", continúa el texto.

Finalmente, Norita compartió una reflexión sobre la manera en que se percibe el matrimonio en la sociedad actualmente.

"Muchas personas ven el divorcio como una tragedia, y la verdad es que no lo es, la verdadera tragedia es continuar con un matrimonio donde no se es feliz, enseñándole a los hijos un amor incorrecto, donde se aguantan situaciones que no se deberían permitir", finaliza.

La publicación de la expareja fue compartida por más de 13 mil usuarios en la red social. Además, en comentarios internautas aplaudieron la madurez de ambos por cómo tomaron esta etapa en su vida.