Ellos o ellas: ¿quiénes son más infieles en Guatemala?

Experto explicó lo que ha visto en los infieles de Guatemala.

Soy502 habló con Luis Alberto Guigui, psicólogo experto en parejas. El profesional nos habló sobre sus impresiones acerca de la infidelidad en Guatemala.

"Ellos son más infieles, pero ellas son mejores"

El experto explicó que no se podía hablar de quiénes eran más infieles porque no existen datos claros. Comenta que existe un factor social que hace que la infidelidad masculina sea socialmente más aceptada, por lo tanto los hombres suelen ser más propensos a la infidelidad.

En el caso de las mujeres, existe un estigma que hace que no se mencione sobre la infidelidad, pero no porque no lo sean, sino porque son "mejores" escondiendo una relación secundaria.

Algunas personas infieles buscan beneficios económicos. (Foto: Shutterstock)

¿Por hay tantos infieles?

Guigui explicó que la infidelidad viene de una necesidad no satisfecha. Estas necesidades son muy amplias y dependerán de la pareja, pero se mencionan dos muy trascendentales: Necesidades emocionales no cubiertas y las necesidad sexuales insatisfechas.

Ante las necesidades sexuales hace una aclaración en cuanto la diferencia entre géneros, explicando que los hombres suelen ser infieles para mantener un estatus de "cazador" o de "protector", por lo que buscan tener un amante que los haga sentir "varoniles".

En cambio con las mujeres explica que también se ven afectadas por un factor social que convierte a la esposa en una figura "santa".

En una sociedad conservadora como la guatemalteca la sexualidad se ve como un tabú por lo que ambas partes pueden buscar resolver la misma en otras personas fuera del matrimonio.

Quien juega el papel de amante suele tener baja autoestima. (Foto: Pexels)

"Rompe hogares"

Cuando se le preguntó a Guigui por el papel del amante se le cuestionó por la necesidad de adquirir beneficios económicos. Ante esto explicó que los hombres también buscan otras cosas con su "aventura", y que también puede ser una forma de demostrar que económicamente puede "mantener" a dos personas al mismo tiempo.

Además, en los amantes suelen buscar tranquilidad y seguridad. En otros artículos se ha hablado del papel del amante, y se menciona la necesidad de estas personas de ser "mejores" que sus contrapartes, y que eventualmente siempre buscan ser la relación principal, dejando de lado este papel de "la otra".