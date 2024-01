La explicación de la supuesta aparición en carretera

-

Julio López, especialista en eventos paranormales, explicó algunos detalles del video que grabó una pareja que se transportaba en moto al grabar a una persona vestida de blanco por una avenida de la ciudad de Guatemala durante la madrugada.

A través de su cuenta de Tik Tok el famoso por sus explicaciones de fantasmas y eventos inusuales habló de lo ocurrido.

"Un video bastante misterioso me acaba de ser compartido por la persona 'García García 102', viajaba en su motocicleta en la Ciudad de Guatemala, precisamente en la zona 4, el notó algo en la carretera, la esposa estaba grabando un estado y no se percató pero presten atención a la imagen, una mujer con vestido blanco se aparece, pero la pregunta es: ¿qué hace una mujer con vestido a altas horas de la noche en un lugar como la zona 4? Algo realmente misterioso o aterrador".

"¿Grabaste eso?" dice el conductor que se percató de la presencia de la extraña transeúnte.

"Muchos dicen que es la Siguanaba, la Llorona o una entidad paranormal que no sabemos qué es, ¿qué opinan?", dijo Julio.

De inmediato los internautas comenzaron a sacar sus conclusiones:

"Una vez veníamos con mi esposo por el periférico y vimos cómo una persona se cruzó la calle pero en realiza no era nadie porque frenamos y no había nadie en el arriate", "nos pasó algo similar en carretera a Villa Canales", "sí es real" y "me pasó lo mismo en Retalhuleu" fueron algunos de los comentarios.

Lo ocurrido:

Una extraña figura sorprendió a un motorista y su acompañante que viajaban en una carretera de la ciudad.

Mientras el conductor ponía atención al volante preguntó a su esposa, quien iba grabando el recorrido, si había notado lo que él vio, una figura poco común.

Ella no notó nada extraño; sin embargo, cuando bajaron el material notaron la figura de una persona alta y con una túnica caminando en pleno asfalto.

