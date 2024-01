¡Roba suspiros! Así presume extranjera su acento "guatemalteco" (video)

-

La tiktoker extranjera ha robado suspiros con su acento "guatemalteco" en los videos que comparte.

La creadora de contenido Sydney Verdino ha causado sensación con sus videos en los que elogia a Guatemala; y no solo eso, pues ahora hace uso de modismos guatemaltecos para mostrar que está aprendiendo español.

Recientemente, la joven estadounidense compartió un clip en el que responde a un seguidor que criticó su acento guatemalteco. Ante ello, Verdino lo defendió y aseguró que le gusta mucho cómo habla ahora que sabe más del país centroamericano.

"Hola, muchá, ¿cómo están? Tengo un comentario así 'no me gusta tu acento de Guatemala' y yo estoy un poco triste. No sé por qué yo creo que es muy lindo. Estoy aprendiendo español con personas de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y para mí, yo creo que es lindo", expresó.

La joven agregó que aunque se siente triste por ese tipo de comentarios, sabe que es solo una opinión y ella sigue encantada con Guatemala. "Para mí, amo Guatemala, amo chapines y el acento entonces, besos", finalizó.

@sydneyverdino2 Replying to @Eliseo Gomez445 ♬ original sound - Sydney Verdino2

Cabe destacar que en varios videos, ahora Sydney utiliza la expresión guatemalteca "Hola, muchá", lo que ha emocionado a sus seguidores del país centroamericano.

Sydney Verdino es una creadora de contenido de Estados Unidos, quien ha causado sensación en TikTok con su belleza física y sus peculiares videos que acumulan miles de visualizaciones.

En las últimas semanas, la extranjera ha grabado contenido con el tiktoker y cantante guatemalteco "Santy G", quien reside en Estados Unidos. Incluso, reveló que colaboró con él en un video musical.

@sydneyverdino2 Un live hoy con mi hermana :) ♬ original sound - Sydney Verdino2