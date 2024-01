¡Desde España! El extranjero que viajó a Guatemala para "ser infiel" (video)

-

El creador de contenido español viajó a Guatemala para "serle infiel" a su equipo de futbol. Su video causó sensación entre guatemaltecos.

"Arce de viaje" es un creador de contenido español, quien se describe en redes sociales como "mochilero por toda América".

En TikTok cuenta con casi 30 mil seguidores, gracias a sus fotografías y videos que documentan parte de los viajes que realiza a distintas partes del mundo.

Recientemente, el joven sorprendió a sus fans tras revelar que se encuentra en Guatemala descubriendo parte de la cultura, gastronomía y lugares turísticos.

Sin embargo, fue un video que compartió en las últimas horas el que ha dado de qué hablar. Esto, porque el viajero revela que ha viajado a Guatemala para "ser infiel".

El tiktoker español se encuentra en Guatemala. (Foto: captura de video)

"He venido hasta Guatemala para serle infiel a mi equipo. Que me perdone el Sevilla Football Club, pero hoy me meto con las barras bravas de Xelajú", inicia el clip.

"Arce de viaje" documentó los momentos más emocionantes que vivió en el estadio. Desde las filas de ingreso y porras, hasta el canto de "Luna de Xelajú" desde el palco, el extranjero presumió la experiencia que vivió el sábado 27 de enero.

"Es que justo hoy se enfrenta Xelajú, contra el que se supone, abro polémica, es el mejor equipo de Guatemala: Comunicaciones", mencionó. Su clip se hizo viral con más de 422 mil reproducciones. Además, cientos de guatemaltecos dejaron curiosos comentarios.

"Esta es la mejor afición, bienvenido", "Qué grande eres carnal! Fuiste a la mejor afición", "Grande Xela", "No es polémica, Comunicaciones el más grande de Centroamérica", escribieron.

Mira aquí: