Exvicepresidente de Estados Unidos compartió actividad con Giammattei

Mike Pence, exvicemandatario de Estados Unidos estuvo en Guatemala y participó de una actividad.

El vicemandatario de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en Guatemala para participar de una actividad en un hotel de la zona 10 capitalina.

Pence participó de un evento denominado "Los principios esenciales de un líder en la actualidad", organizado por Guatemala Próspera. Cabe destacar que en esta misma actividad participó el presidente Alejandro Giammattei.

Sin ofrecer declaraciones a los medios, Pence salió con una comitiva del hotel en zona 10 para abordar un vehículo que lo retiró del lugar.

Mario Búcaro, canciller de Guatemala, explicó que la presencia de Pence en el país se debió a un reconocimiento de las buenas relaciones entre ambas naciones.

"La visita de Pence es importante porque reconocen que Guatemala es un socio importante para Estados Unidos", explicó Búcaro en declaraciones a medios.

Exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en Guatemala. pic.twitter.com/FmhcESdY7V — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) September 28, 2022

Giammattei participó en la actividad

Durante su discurso en la conferencia "Los principios Esenciales de un Líder en la Actualidad", el presidente Alejandro Giammattei indicó a que no ha tenido descanso desde que ocupa el cargo como mandatario.

En sus declaraciones relató que una persona le dijo que no ha tenido el tiempo para gozarse la presidencia, porque se encuentra trabajando mucho en este tiempo.

"Alguien me decía, hace unos días estás trabajando mucho. No has tenido tiempo de gozarte la presidencia y yo le pregunté: ¿Qué es gozarse la presidencia? y me decía disfrútala y le dije yo voy a ser presidente una vez en la vida", indicó Giammattei en sus discurso.

También dijo que los cuatro años que ocuparía el cargo los dedicaría al país y que no volverá a estar en la política guatemalteca a este nivel, que por ello no desperdiciaría ningún día.

"No voy a volver a ser presidente, no voy a volver a ser otra persona que vaya a estar en la política guatemalteca a este nivel, por lo tanto no puedo desperdiciar ni un solo día. Son cuatro años de servicio a mi nación", reiteró el presidente.