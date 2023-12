Fallece el actor estadounidense conocido por "Love Story"

-

Fallece el actor Ryan O'Neal, protagonista de "Love Story" a los 82 años de edad.

El actor estadounidense Ryan O'Neal, quien fue nominado al premio Oscar por "Love Story", ha fallecido a los 82 años de edad.

Ryan O'Neal fue uno de los actores más icónicos de Hollywood durante su época. Participó en las películas "What's Up, Doc?", "Paper Moon," "Barry Lyndon," "A Bridge Too Far," "The Main Event," y "The Driver", y el filme "Love Story", que lo llevó a una nominación al Oscar en el año 1971.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ryan O'Neal (@ryan_o_neal)

La trágica noticia fue compartida por su hijo Patrick O'Neal, a través de su cuenta de Instagram.

"Mi papá falleció pacíficamente hoy, con su amoroso equipo a su lado apoyándolo y amándolo como lo haría con nosotros. Esto es muy difícil para mi esposa Summer y para mí, pero compartiré algunos sentimientos para darles una idea de lo gran hombre que es", escribió Patrick.

"Mi padre Ryan O'Neal siempre ha sido mi héroe. Lo admiraba y él siempre fue más grande que la vida... Es una leyenda de Hollywood. Punto final", agregó el joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patrick O'Neal (@patrick_oneal)

De momento se desconoce la causa de la muerte del actor, sin embargo, había presentado varios problemas de salud, incluyendo un diagnóstico de leucemia crónica en el año 2001 y cáncer de próstata en el 2012.