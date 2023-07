Fallece actriz de "Sabrina, la bruja adolescente" a los 73 años

-

Pamela Blair falleció en su casa en Phoenix, luego de una larga enfermedad.

El medio estadounidense Deadline confirmó que la actriz de 73 años, Pamela Blair, falleció el domingo 23 de julio en su casa.

Quien confirmó el fallecimiento de la actriz fue su amiga Baayork Lee, a través de una publicación en Facebook.

Blair llevaba una larga batalla contra una enfermedad, pero los medios no han confirmado de qué padecimiento se trata.

Luego de una respetable carrera en Broadway donde trabajó con Michael Douglas en A Chorus Line, la actriz saltó a la fama en la pantalla chica.

Trabajó en Loving Another World, Ryan's Hope, All my Children, Law & Order, The Cosby Show y The days and nights of Molly Dodd.

Sin embargo, el papel por el que muchos la reconocen fue haciendo de Diana Spellman en Sabrina, la bruja adolescente.

La comunidad teatral y fanáticos lamentan profundamente el fallecimiento de la actriz que dejó huella con su talento.

*Con información de People en Español y Excelsior