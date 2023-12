Fallece cantante de "Dixie Chicks" en accidente de tránsito

-

Fallece la cantante Laura Lynch en accidente automovilístico.

La cantante estadounidense Laura Lynch, una de las fundadoras del grupo country "Dixie Chicks", ha fallecido a la edad de 64 años en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos.

"Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Laura Lynch", ha lamentado en la red social X la banda, rebautizada como The Chicks desde el año 2020.

1/2 Laura was a bright light…her infectious energy and humor gave a spark to the early days of our band. Laura had a gift for design, a love of all things Texas and was instrumental in the early success of the band. pic.twitter.com/Q2WsqF5miM — The Chicks (@thechicks) December 23, 2023

De acuerdo con información del medio TMZ, Lynch murió mientras conducía por una autopista cerca de El Paso.

El trágico accidente ocurrió cuando otro vehículo que iba en dirección contraria chocara contra ella en la parte delante del automóvil. Momentos después, el conductor fue ingresado en un centro asistencial local sin presentar heridas de gravedad.

Laura Lynch cofundó el grupo The Dixie Chicks, que ahora es llamado como The Chicks, en 1989 junto a Robin Lynn Macy, y las hermanas Martie Erwin y Emily Erwin. Participó como contrabajista y vocalista principal de la legendaria banda.

Emily Erwin (derecha), Laura Lynch (centro) y Marite Erwin (izquierda). Foto: Europa Press

La banda alcanzó la fama al final de los 90, llegando a ser la segunda banda femenina que más discos ha logrado vender y han obtenido 13 grammys.

Su mayor éxito lo lograron en el año 1998 con la canción Wide Open Spaces.