Fallece famoso actor estadounidense de "La Ley y el Orden"

Muere el actor James McCaffrey a los 65 años de edad.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el actor estadounidense James McCaffrey murió a la edad de 65 años.

La inesperada noticia fue confirmada por su representante al medio TMZ que señaló que el deceso del actor ocurrió el domingo 17 de diciembre, rodeado por su familia y amigos.

Rest in peace.#JamesMcCaffrey #MaxPayne #AlanWake #Control pic.twitter.com/nsC7SNAkI4 — Carmen (@SiimplyCarmen) December 18, 2023

El protagonista fue conocido por su participación en series como La ley y el orden, Sex and the City, Viper, Sex and the City, Glades, Revenge, Suits, Jessica Jones, entre otros.

Foto: Getty

Además, McCaffrey fue la voz de Max Payne en la popular saga de videojuegos del mismo nombre. Antes de fallecer, trabajó prestando su voz para el personaje Alex Casey en el reciente Alan Wake 2 y Zachariah Trench en Control.

¿De qué falleció el actor?

De acuerdo con medios estadounidenses, James McCaffrey murió a causa de mieloma múltiple, un cáncer que crece fuera de control ocasionando padecimientos múltiples en el organismo.