"Faltó el mejor del mundo", jugador del Lens habla de la derrota del PSG

El defensa del Lens habló sobre la derrota del PSG 3 a 1 en el regreso de la Ligue One.

Después de la victoria del Lens sobre el PSG en el regreso de la Ligue 1, uno de los protagonistas del partido fue el defensa argentino Facundo Medina, quien habló del encuentro y la victoria ante el conjunto parisino, que tenía entre sus filas a Kylian Mbappé mas no a Lionel Messi, que sigue de vacaciones.

"La verdad que yo no soy hablar del contrario, del rival, pero a ellos les faltó el mejor jugador del mundo, es decir Messi, y Neymar. Nosotros tratamos de mirar nuestras herramientas y a partir de ahí hacer nuestro partido más allá de qué jugadores estén enfrente . Así que hoy se dio y te vuelvo a repetir, ojalá sigamos de esta manera", dijo Medina.

Fue la declaración que desató nuevamente la polémica de la Final de la Copa del Mundo de Qatar de hace unas semanas cuando Argentina derrotó en penaltis a Francia.

En ese duelo estuvieron en la cancha tanto Messi como Mbappé, dos de los mejores jugadores actuales y ahora ambos campeones. Al defensa además le preguntaron si en Francia ponían en duda de que Messi era el mejor del mundo y respondió:

"¿Todavía te queda la duda de que es el mejor? O sea, me parece que es una pregunta media rara la que me estabas haciendo. Para nosotros, la verdad, hay que disfrutarlo como todos dicen y espero que siga y que no deje de jugar", comentó.