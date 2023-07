Tragedia en Iztapa: familia de niñas desaparecidas envía desgarrador mensaje

-

La familia de las niñas arrastradas por el mar durante un paseo familiar envían desgarrador mensajes para solicitar ayuda.

A través de redes sociales, la familia de las dos niñas que siguen sin desaparecidas tras de haber sido arrastradas por el mar en Puerto de Iztapa, Escuintla, pide ayuda a pobladores y entidades para unirse a la búsqueda de las pequeñas.

Lo que sería un paseo familiar terminó en tragedia durante la tarde de este domingo 2 de julio, luego de que cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fueron arrastrados por una gigantesca ola.

Dos adultos fueron rescatados por lancheros y trasladados a un hospital regional por Bomberos Voluntarios. Sin embargo, tres niñas de la familia desaparecieron. El cuerpo de una fue recuperado sin vida, según explicó en un conmovedor video, Kimberly Sequen Rodríguez, hermana mayor de la familia.

El desgarrador mensaje

Tras varias horas de intensa búsqueda para localizar a las menores, los esfuerzos han sido negativos, por lo que Kimberly publicó un desgarrador mensaje para suplicar ayuda a más personas.

"Seguimos en la búsqueda, a todas las personas que se quieran hacer presentes y ayudarnos personalmente a buscarlas, muchas gracias. Hay personas que nos quieren apoyar con lanchas pero no se cuenta con combustible. Los bomberos de la Municipalidad de Mixco se hicieron presentes, pero dicen que no les mandaron la ayuda suficiente a ellos para el combustible que no creyeron que necesitáramos tanto y pueden cubrir solo dos lanchas para la búsqueda", escribió Kimberly en sus redes sociales.

Segundo día de búsqueda

Tras más de 24 horas de una angustiante e intensa búsqueda de la familia y pobladores, los resultados han sido negativos.

Al rescate de las dos menores se han unido Bomberos Voluntarios, quienes informaron que durante la tarde de este lunes 3 de julio, han utilizado lanchas para rastrear a dos de las hermanas Sequen Rodríguez.

Según explicaron los bomberos, el rastreo lo hacen en zonas cercanas a la playa el Guayabo, Iztapa, Escuintla. En un video que fue compartido por los socorristas se logra ver que más de siete personas se han unido a la búsqueda de las pequeñas.

Por aparte, los Bomberos Voluntarios informaron que antes de las 7:00 horas de este martes 4 de julio, fue enviada una brigada de rescate a las aguas de Océano Pacífico para poder continuar con el segundo día de búsqueda de las dos niñas.

Segundo día de búsqueda en aguas del Océano Pacífico, se despliegan elementos de la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios a playas de Iztapa, puerto San José, quienes realizarán búsqueda terrestre y en embarcaciones en aguas abiertas. pic.twitter.com/Ym24pRwhMh — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 4, 2023

El viaje que terminó en tragedia

La familia Sequen Rodríguez, originaria de la zona 10 de Mixco, viajó durante el fin de semana al Puerto de Iztapa, Escuintla, para celebrar un cumpleaños.

El paseo familiar terminó en tragedia luego de que tres niñas desaparecieron tras ser arrastradas por una ola gigante, uno de los cuerpos fue rescatado por los familiares, mientras que los otros dos siguen sin aparecer.

Preliminarmente se sabe que las tres niñas se encontraban sentadas a la orilla de la playa junto con otros dos adultos, cuando repentinamente fueron arrastrados por una ola de gran tamaño.

Los adultos fueron rescatados por pobladores, y posteriormente fueron trasladados a un hospital regional por Bomberos Voluntarios, cabe destacar que se desconoce el estado de salud de estos.

Las menores fueron identificadas como: Shirley Elizabeth Sequen Rodríguez, Yaquelin Maribel Sequen Rodríguez y Lesli Guadalupe Sequen Rodríguez, de edades entre 9 y 12 años.

Hermana mayor pide ayuda

Por aparte, la hermana mayor de las niñas, identificada con el nombre de Kimberly Saquen, se mostró desesperada porque sus hermanas no aparecen.

Kimberly relató que el sueño y deseo de sus tres hermanitas era conocer el mar, razón por la que sus padres les obsequiaron ese regalo, por ser el cumpleaños de una de ellas.