Andriy Shevchenko inspira a las jóvenes promesas del Torneo de Fútbol Gatorade 5v5

Latinoamérica brilla en las finales globales del Torneo de Fútbol Gatorade 5v5, coronando al equipo masculino de la AFFI de Honduras y al equipo femenino del Club De Lo Prado de Chile como campeones de la sexta edición de dicha competencia.

Las finales de 2023 se llevaron a cabo en Estambul, Turquía, brindando a los equipos ganadores la oportunidad de asistir a la final de la UEFA Champions League.

“ ¡Qué experiencia tan increíble en Estambul! El nivel del fútbol demostrado por todos los jugadores ha sido notable y muestra la pasión, la dedicación y el talento de las futuras leyendas del fútbol. ” Mark Kirkham , vicepresidente sénior y director de Marketing de PepsiCo.

La edición de 2023, del Torneo de Fútbol Gatorade 5v5, inició en marzo, con alrededor de 15 mil jóvenes talentos participando en rondas eliminatorias locales. Once equipos de Latinoamérica, Asia y Europa pasaron a la fase final en Estambul, Turquía, donde Honduras se coronó campeón de la categoría masculina y Chile de la femenina.

(Fotografía cortesía: PepsiCo)

Además, los jugadores que fueron seleccionados como los más valiosos del torneo tuvieron la oportunidad de participar en un "Partido de Leyendas" con algunas de las grandes superestrellas de la UEFA Champions League, incluyendo al ex jugador español y del Liverpool, Luis García; al ex jugador francés y estrella del Arsenal, Robert Pires, al ex delantero argentino y del Inter de Milan, Diego Milito; y a la ex jugadora alemana y estrella del Arsenal, Josephine Henning.

Para seguir inspirando a las próximas generaciones, la marca llevó a las semifinales del torneo a la leyenda de la UEFA Andriy Shevchenko, quien brindó una charla motivacional para los jóvenes participantes donde habló acerca de la autoconfianza y la disciplina.