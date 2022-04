Fanática que se desnudó frente a Ricardo Arjona rompió el silencio (video)

La fanática que se hizo viral por desnudarse durante un concierto de Ricardo Arjona rompió el silencio y explicó cómo realizó la hazaña para llamar la atención del guatemalteco.

Su nombre es Andrea Vivas y a través de sus redes sociales relató cómo entró y se quitó la ropa para corear la canción "Desnuda", mientras Arjona la interpretaba como parte de su show Blanco y Negro.

El hecho ocurrió durante la presentación de Dallas,Texas, Estados Unidos, a pocos metros del cantautor, la fanática se quitó su vestuario quedando en ropa interior, luego se paró en su silla y gritó la letra del famoso tema.

"Después de tanto tiempo, logramos estar donde debíamos estar. Gracias a Info Mundo Arjona por hacer posible todo y permitirnos compartir de nuevo esta emoción de estar vivos, sintiendo al mejor", expresó junto a un vídeo que posteó describiendo todo.

En el clip se aprecia cómo ingresó al parqueo, luego al corredor y después al lugar donde Ricardo se presentaría, que ya estaba lleno. Luego ofreció una vista desde su butaca, mostró el inicio del show, la interpretación de "El flechazo y la secuela" y mostró cómo un estadounidense que estaba sentado cerca y parecía que iba acompañando a alguien pues no conocía las canciones: "Un gringo escuchando a Arjona ¡qué poco divertido! ".

Luego se ve el momento en el que ella realiza su plan de desvestirse dejando atónitos a los presentes y sacando la sonrisa de muchas a su alrededor que aprobaron su acción.

En otro video explicó todo: "Bueno, estoy aquí para contar mi versión de la historia, no es defenderme porque no me quiero defender, no hice nada malo, quiero contar mi historia: Hace algunos años, desde la gira "Viaje" de Ricardo Arjona, con un grupo de amigas decidimos empezar a hacer esto, ya se había hecho antes, pero nunca era tan marcada la situación, lo empezamos a hacer en 'Desnuda' siguiendo la canción y para sacar una sonrisa al artista y para que Ricardo nos viera, nos prestara un poquito de atención y nos dijera cualquier cosa, en ningún momento buscamos que nos subieran en el escenario, nuestro propósito es que el cantante nos viera porque somos unas locas, apasionadas por él", expresó.

"Anteriormente o en giras pasadas no existía tanta voracidad y en las redes sociales estas cosas no se hacían tan virales y cuando quizá salía la noticia, pasaba desapercibida pero ahora se hizo viral rápido y el problema es que están viendo la situación desde un lado", aclaró.

La fan explicó que Arjona sí reaccionó al verla: "En el video que se hizo público no se nota mucho la reacción de Ricardo, que para mí era lo que quería, ya con eso fui feliz", explicó y mostró la reacción del guatemalteco desde las grabaciones de sus acompañantes.

Junto al video escribió: Esto es un poquito de lo que pienso de toda esta revolución, yo sigo mi vida tranquila y feliz, si a usted le molesta, entienda que a mí solo me hace reír. Seguiré siguiendo a Arjona como pueda y también desnudándome en 'Desnuda', cuando él esté cerca, si soy feliz así ¿quién es usted para juzgar?, mujeres: chequéense, porque el odio que le tiran a otra mujer por cosas tan simples es deprimente y a los hombres que critican, espero que su inicio de Instagram no sea como el de la mayoría, lleno de puros Cvl0$ de mujeres porque si no ¿donde quedaría la moral?.

Andrea comentó que es maquillista profesional y que "gracias a los ataques de muchos", la hicieron famosa y aunque no era lo que esperaba todo vení apor añadidura, además de su felicidad pues al final del concierto Ricardo Arjona la vio y dijo: 'Me pusiste nervioso'.

"Ya con eso fue suficiente para mí, me tiró un beso y cantó justo enfrente de mí lo que quedaba de la canción, haciendo gestos divinos que lo hicieron ver hermoso", argumentó.

