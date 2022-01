Fatal accidente durante un rastreo policial en EE. UU. (video)

La persecución policial de un conductor de motocicleta terminó con un terrible accidente en una intersección en West Hills, en Los Ángeles, California, EE. UU.

Un video difundido por SKY9 mostró al conductor de una motocicleta acelerando por Roscoe Boulevard, y los informes posteriores revelaron que el sospechoso viajaba a velocidades de hasta 130 millas por hora (209 km/ph). En un momento, se podía ver al conductor de pie en la motocicleta, poco antes de chocar contra un vehículo que giraba a la izquierda en Fallbrook Avenue.

El motociclista salió disparado por los aires tras el impacto y fue declarado muerto en el lugar, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. “Es un día muy triste aquí. Solo otro ejemplo de cómo la conducción imprudente, independientemente de quién sea, causa la muerte”, dijo el capitán de LAPD, Andy Neiman.

Otros dos también resultaron heridos en el accidente. Se informa que se encuentran en condición estable, alegando sentimientos de dolor y molestias. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, la motocicleta fue reportada como robada y la Policía la estaba “rastreando”, pero no participó en la persecución.

Neiman brindó un informe detallado del incidente que condujo al rastreo de la motocicleta: “Hubo algunas declaraciones de que estábamos persiguiendo esta motocicleta. Solo quiero dejar muy claro, en ningún momento estuvimos persiguiéndolos”, dijo.

Los agentes encubiertos notaron algo sospechoso en la motocicleta y su conductor poco después de la 13:00 horas del pasado jueves. “Hubo algo que alertó a los oficiales encubiertos”, continuó Neiman, “se pasaron la licencia de motocicleta y resultó como un robo confirmado”.

Cuando los oficiales intentaron detener al motociclista en un estacionamiento cercano, salió disparado de la escena: “Cuando huyó, los supervisores y los comandantes de incidentes tomaron la decisión de que no perseguiríamos esta motocicleta”, dijo Neiman.

Fue entonces cuando el motociclista procedió a huir de los oficiales a velocidades superiores a las 100 millas por hora, perdiendo la patrulla policial que la seguía. Sin embargo, el helicóptero de la Policía seguía sobrevolando al conductor.