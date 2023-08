¡Remontada! El Barcelona derrota al Tottenham en el Joan Gamper

-

El FC Barcelona vence 4-2 al Tottenham Hotspur en el Trofeo Joan Gamper disputado en el Estadio Montjuic.

El FC Barcelona disputó su último partido amistoso antes de empezar con las competiciones oficiales en el Estadio Olímpico Montjuic, y fue contra el Tottenham Hotspur de Inglaterra, en el Trofeo Joan Gamper.

La última vez que el Barça jugó el Trofeo Joan Gamper en el Estadio Olímpico Montjuic fue en 1996, y en aquella ocasión también fue la última vez en la que cuatro equipos disputaron el torneo.

Nuestro nuevo hogar pic.twitter.com/eDBXEiv07O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2023

"No será fácil esta temporada, cambiamos de casa y espero que nos sintamos como en el Camp Nou porque el objetivo es el mismo, ganar todos los títulos", aseguró Xavi Hernández al inicio del partido.

Intenso partido

Al minuto 3', luego de un gran pase de Oriol Romeu a la carrera de Raphinha, el brasileño recorta y asiste al polaco Robert Lewandowski, que marca con la pierna izquierda de tiro cruzado.

¿Quién sino? pic.twitter.com/xiDiNeq7p0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2023

Veinte minutos después, al minuto 24', Oliver Skipp empató para el Tottenham ante un despistado Ronald Araujo, que aprovechó un rebote tras el remate de Lo Celso que pegó en el poste.

En esa jugada comenzaron las molestias musculares del defensa uruguayo, quien pidió la sustitución unos minutos después del empate, ya que no pudo seguir disputando el partido.

¡Lo empató el Tottenham! Oliver Skipp se encontró un rebote dentro del área y puso el 1-1 en el #JoanGamperEnFOX.



️ @SirJohnLaguna @pulpozuniga @emperadorsuarez @Spurs_ES pic.twitter.com/vDe5vHwPLj — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 8, 2023

Luego de salida de Araujo, el Tottenham se vio superior físicamente al Barcelona, y conseguiría la segunda anotación gracias a un gran cabezazo de Oliver Skipp, tras un centro preciso de Perisic.

El equipo inglés finalizaría el primer tiempo mejor colocado en el césped que el Barça, que temía perder un trofeo Joan Gamper por primera vez desde 2012, frente a 36 mil espectadores.

GOAL! Oliver Skipp with a brace to give Spurs the lead over Barça! #JoanGamper



pic.twitter.com/PZufA0LF8r — Reyi (@Reinaldodcg9) August 8, 2023

El empate de los blaugranas llegaría a falta de 9 minutos para el término del partido, marcaría Ferran Torres luego de una genial asistencia del canterano Lamine Yamal con el exterior del pie.

Y cuando la mayoría de los aficionados creían que el partido se iba a ir a penales, Ansu Fati y Abde Ezzalzouli anotarían en los últimos dos minutos del encuentro para remontar y consagrarse campeones.

Gooool de Ferrán!!!! Asistencia de Lamine Yamal!! (2-2) pic.twitter.com/jCGc4RE0ZC — FCBSeny (@FCBseny) August 8, 2023

La Liga española iniciará para los de Xavi Hernández contra el Getafe el próximo domingo 13 de agosto, a las 13:30 horas de Guatemala, en el Coliseum Alfonso Pérez de Madrid.