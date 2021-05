Estuardo Galdámez habría recibido soborno por Q2 millones, según la FECI

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa al exdiputado Estuardo Galdámez de enriquecerse ilícitamente con Q2 millones. El dinero lo habría recibido de un soborno.

La investigación de la fiscalía revela que Galdámez habría sido retribuido con Q2 millones por intermediar por la adjudicación anómala para el proyecto de construcción del hospital de Ixcán, Quiché.

La entidad mercantil a la que se adjudicó el contrato fue Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales (Sercco), propiedad de Delio Edvin García Argueta. Esta empresa trasladó el dinero a la sociedad Agricultura o Mecanización de Tierras Sociedad Anónima (Agromec), fundada en el año 2000 por Galdámez, su esposa Bárbara Elizabeth Mendoza y Micael Sofía López.

La FECI hace ver que luego que fuera electo diputado, en 2011, se desligó de la sociedad y la cedió a terceros aunque seguía manteniendo el control y la usó para recibir la comisión ilícita.

El soborno a Galdámez

La ruta del dinero que realizaron los investigadores revela que desde la cuenta de Tesorería Nacional se acreditó a Sercco el 20% del valor de la obra unos Q15.9 millones.

Posteriormente Sercco emitió dos cheques por Q1 millón cada uno para Agromec y luego Agricultura o Mecanización de Tierras giró un cheque por Q500 mil que se depositó a una cuenta bancaria a nombre de Estuardo Galdámez.

La FECI lo señala de enriquecimiento ilícito y pedirá a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, que lo ligue a proceso penal por ese delito.

El exdiputado ya enfrenta proceso penal por tráfico de influencias y asociación ilícita.

Galdámez se siente indefendido

Estuardo Galdámez tomó el micrófono para declarar de los nuevos hechos, sin embargo lo que hizo fue quejarse del abogado defensor que lo acompañó.

"Me siento en estado de indefensión por parte de mi abogado que presenta mi defensa", le dijo a la jueza Aifán.

"Lo siento por el abogado. Habíamos tenido buena relación, pero no me siento con seguridad de que se me este defendiendo plenamente", aseguró.

La jueza decidió suspender la audiencia de primera declaración y programó que seguirá el 4 de junio.