El fenómeno que ha "despersonalizado" a las víctimas del submarino Titán

Poco después de darse la noticia de un submarino perdido que tenía de pasajeros a millonarios, muchos en Internet se burlaron de la situación. ¿Por qué?

El jueves 22 se confirmó que el submarino Titán había implosionado, dejando como víctimas a cinco pasajeros. Estos pasajeros eran Hamish Harding, un piloto británico millonario, el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet y el fundador de la empresa que creó el submarino, Stockton Rush.

Aunque el caso le dio vuelta al mundo, en redes sociales se observaron varios contenidos de humor que tomaban como referencia el caso del Titán.

Cubanos >>>>> Millonarios en un submarino pic.twitter.com/xLbjvKkiRq — Señor exprópiese (@NoVive_Socialis) June 23, 2023

Soy502 habló con Alejandra Colom, escritora del libro Disidencia y Disciplina, quien explicó que era comprensible que los internautas no sintieran compasión por los tripulantes porque no se trataba de científicos en una expedición, sino de millonarios que pagaron un cuarto de millón de dólares para conocer los restos del Titanic.

"Es difícil relacionarse con personas que tienen tanto dinero. Los internautas están preocupados por otros temas más urgentes. No creo que sea crueldad o apatía, es que no es fácil relacionarse".

Además, la ironía del caso viene también con la poca seguridad que existía en el submarino. Estos fallos fueron varias veces señalados a Stockton Rush, quien hizo caso omiso a las advertencias.

Sin embargo, existe un nicho en Internet que defiende la dignidad de la persona hacia los tripulantes del Titán.

Luis Pedro Villagrán, catedrático experto en semiología, explica un fenómeno en el que se "despersonalizan" los casos que se dan a conocer en redes sociales.

"La virtualidad sigue siendo intangible, y lo que ves en ella se convierte en entretenimiento", explica el experto. Los videos que se comparten en redes sociales pasan por una "distancia emocional", pues se olvida que los rostros detrás de la pantalla siguen siendo personas.

Villagrán coloca de ejemplo el caso de "La caída de Edgar", un video de origen mexicano subido en el 2006. Actualmente, es uno de los videos más conocidos en Youtube llegando a 79 millones de reproducciones.

En el video se miraba a un niño tratando de cruzar un río a través de una rama. En el metraje es evidente el susto por el que pasa el joven, quien termina cayendo al río. Directamente este caso no terminó como el del Titán, sin embargo, no quita que se sigue haciendo humor sobre el dolor ajeno, pero no se percibe así, afirma Villagrán.

Este ambiente de las redes sociales da, en las palabras de Villagrán, una "licencia de emitir juicios", sintiéndose respaldados por aquellos que comparten sus opiniones, y en Internet, vas a encontrar mínimo una persona que piense igual que tú.