La emotiva reflexión de Fernando del Solar sobre la muerte (video)

"La muerte debe de encontrarnos vivos": La emotiva reflexión de Fernando del Solar sobre el día en que le tocara partir.

EN CONTEXTO: Revelan la causa de muerte de Fernando del Solar

A un día de la muerte de Fernando del Solar, ha cobrado relevancia una entrevista que dio hace algunos años para el programa "WFM" de Yordi Rosado.

Y es que al conductor se le conocía por su actitud positiva a pesar de las adversidades que la vida le presentó, tales como la dura batalla contra el cáncer, la cual le afectó hasta sus últimos días.

Fernando del Solar concedió una entrevista a Yordi Rosado sobre su lucha contra el cáncer en 2018. (Foto: captura de pantalla)

Durante la entrevista, Fernando del Solar se abrió completamente y expresó cómo gracias al cáncer pudo cambiar su perspectiva sobre la vida y la muerte.

Uno de los fragmentos que se ha vuelto viral de ayer para hoy es el momento en el que Yordi le pregunta qué es lo que más extrañará cuando muera:

"Pues, estar vivo... Valga la redundancia. Hoy te puedo decir, porque hice la muerte como reafirmación de la vida. La muerte debe de encontrarnos vivo, Yordi", expresó Fernando.

@yordirosadoo #FernandoDelSolar ♬ sonido original - Yordi Rosado

Del Solar confesó que antes de su padecimiento no vivía al cien. Sin embargo, su condición le permitió darse cuenta de lo importante que es gozar cada momento de la vida.

En otra parte de la entrevista, el presentador expresó que todo lo que siempre quiso lo consiguió.

"Una mujer increíble, una familia maravillosa, una posición social económica, todo era perfecto", agregó.

La noticia que cambió su vida

Fernando del Solar reveló en otra ocasión que el día que le dijeron que conduciría "La Academia", también le diagnosticaron cáncer.

"El doctor me dice luego 'lo que tú tienes es cáncer'. Y me acuerdo que él siguió hablando y hablando y yo me hacía chiquito. Lo único que quería era salir a gritar y a llorar".

♬ sonido original - Yordi Rosado @yordirosadoo Abrazo hasta el cielo #FernandoDelSolar

Fernando del Solar falleció a causa de una neumonía el pasado jueves 30 de junio.

El conductor tenía 49 años y batalló contra un agresivo cáncer de pulmón desde 2012.