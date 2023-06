"Pedí aterrizar un avión para besar a Piqué": confesiones de Shakira ante tribunal

-

Ya se han dado a conocer algunas confesiones de Shakira en los tribunales que han sido filtradas.

La famosa cantante Shakira se enfrenta a seis delitos fiscales por un presunto "fraude" de 14.5 millones de euros a Hacienda en España.

La colombiana ha intentado convencer a los jueces de que no se estableció en España hasta el año 2015, por lo que en su caso no se podría tratar de una residencia fiscal.

Shakira ha luchado desde 2019 en los tribunales de Esplugues de Llobregat, y en los cuatro años que lleva del proceso, ha confesado sobre todo y de todos, iniciando por la fama.

"Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera".

"Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto", señaló.

Shakira no cedió preguntas a la Fiscalía ya que procedían de su abogado de ese entonces, José Ángel González Franco, quien también hizo algunas preguntas respecto a los países con los que la cantante había tenido vínculos.

España no se encuentra en esta lista, pero, Estados Unidos es, "mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios", expresó.

"Bahamas me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos".

Estos fueron algunos de los argumentos de la colombiana para dejar claro en los tribunales que ella no era residente en España.

La llegada de Piqué a su vida

Desafortunadamente, Shakira no vivió en Bahamas y esto fue por el momento que estaba viviendo dentro de su carrera musical y la llegada del exfutbolista Gerard Piqué a su vida.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex".

"Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas".

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Él tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy... Era un loquito en esa época".

"Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida", confesó la cantante.

Shakira utiliza estos argumentos para demostrar que en ese entonces la relación que sostenía con Piqué no se encontraba consolidada.