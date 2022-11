Filtran video de Mark Zuckerberg despidiendo a 11 mil empleados de Facebook

Un video filtrado en redes sociales muestra a Mark Zuckerberg despidiendo a miles de empleados de Meta con un emotivo y fuerte mensaje.

EN CONTEXTO: Facebook imita a Twitter y despide a 11 mil empleados

El pasado miércoles 9 de noviembre, Meta anunció el despido de 11 mil empleados, lo que corresponde a alrededor del 13% de sus efectivos.

Dicha acción llegó pocos días después de una ola de despidos masivos en Twitter, liderada por su nuevo dueño Elon Musk.

Sin embargo, la atención ha estado sobre Mark Zuckerberg luego de que en las últimas horas se filtrara un video de él pronunciando un directo y emotivo discurso de despedida a sus trabajadores.

(Foto: captura de video)

El audiovisual fue compartido originalmente por el medio CNBC, en donde se observa al programador hablarle a sus empleados:

"Soy el fundador y director ejecutivo. Soy responsable de la salud de nuestra empresa, de nuestra dirección y de decidir cómo lo ejecutamos, incluidas cosas como esta, y esta fue finalmente mi decisión", dice el CEO.

Zuckerberg continúa afirmando que esta ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar en los 18 años frente a la empresa.

"Mucho de por qué es difícil es, obviamente, que tiene un gran impacto en sus vidas, pero también para nuestra misión. Estamos perdiendo gente que... Realmente ha puesto su corazón y su alma en este lugar", continúa.

Meta pagará a los empleados despedidos por 16 semanas, mas dos semanas adicionales por cada año de servicio sin tope, de acuerdo con una carta publicada ese mismo día.

Sin embargo, el impacto de los despidos masivos no ha cesado y en redes sociales miles de internautas han criticado la acción del empresario estadounidense.

Mira el video:

BREAKING: Mark Zuckerberg's video of $META layoffs has been leaked.



Here it is below.



"I want to say, upfront, that I take full responsibility." pic.twitter.com/5cJL3eEudS — unusual_whales (@unusual_whales) November 9, 2022

*Con información de Isa Marcial