Las fotografías "exclusivas" de Amber Heard en Guatemala

Bernando Triana filtró fotografías de Amber Heard en su estadía en Guatemala.

El modelo colombiano Bernardo Triana acaparó la atención tras difundir un video bailando con Amber Heard, luego de la grabación de una película en Guatemala.

Días más tarde, Bernardo compartió un video en Tiktok con algunas fotografías inéditas de Amber rodando la película en varios escenarios de Guatemala.

Triana indicó en el video que no creyó que el video bailando con Amber se hiciera tan viral en redes sociales. En este contexto, decidió compartir fotografías de la actriz durante el rodaje de la película.

Según algunas fotografías compartidas por Bernardo, la película fue grabada en algunas locaciones de Antigua Guatemala.

Amber Heard rodó una película en Guatemala. (Foto: Bernardo Triana)

Amber disfrutó de unos snacks guatemaltecos durante su rodaje. (Foto: Bernardo Triana)

Amber en una locación de Antigua Guatemala. (Foto: Bernardo Triana)

"In The Fire", la película grabada en Guatemala

La historia de "In The Fire" se basa en la historia de la psiquiatra estadounidense Grace Victoria Burnham (interpretada por Amber Heard), quien es convocada por Don Márquez (Eduardo Noriega) para averiguar qué le sucede a su hijo, interpretado por Lorenzo McGovern Zaini.

La psiquiatra diagnostica al pequeño que parece tener habilidades inexplicables y lo cura; pero, en medio del tratamiento, se enfrentará a los aldeanos en una guerra de la ciencia contra la religión ya que los locales creen que el niño está poseído por el Diablo.

"In The Fire" terminó de rodarse a mediados de 2022 según recopilación de El Comercio y actualmente, se encuentra en la fase de posproducción. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno de la película dirigida por Conor Allyn; aunque podría llegar este 2023.