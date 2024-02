Ministro de Gobernación: "No se dejen engañar por policías corruptos"

-

Ministro de Gobernación hace llamado a los conductores para que no permitan que agentes de la PNC los extorsionen.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, hizo un llamado a los guatemaltecos para que no sean víctimas de extorsiones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El jefe de la cartera del Interior explicó que a los conductores les pueden realizar el alto y que estos pueden estar en estado de ebriedad o no, pero que no quiere decir que puedan ser extorsionados por los agentes.

"Es importante recordar que no hay ninguna razón por la cual un policía deba de pedir dinero a cambio de no proceder (...) Aunque la policía detenga a una persona con estado de ebriedad, aún en esa circunstancia la policía no tiene por qué extorsionar a ninguno", indicó que Jiménez.

¿Qué pasa si conducen ebrios?

De acuerdo con el ministro de Gobernación, si un conductor es sorprendido en estado de ebriedad no implica que pueda quedar detenido o que pierda su vehículo, a menos que haya protagonizado un accidente de tránsito.

"Hay medidas establecidas en la ley cuando uno lo consignan por razones de ebriedad y nunca por esa razón, a no ser que haya otra circunstancia como un accidente donde hayan personas, terceras personas que resulten heridas, ahí si hay responsabilidad penal, pero solo por el hecho de estar ebrio no implica que uno va a quedar detenido, que va a perder el vehículo, no se dejen engañar por policías corruptos", reiteró el ministro.

También hizo un llamado a no conducir en estado de ebriedad y buscar alternativas como servicio de transporte o un conductor designado. Además, reiteró que no está prohibido grabar un operativo policial, a menos que exista una acción judicial.

"Si a un ciudadano le destruyen su teléfono o lo agreden por esa circunstancia, por favor presenten su denuncia", pidió el ministro de Gobernación.

Estas fueron las declaraciones del ministro: