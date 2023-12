¿Fue una broma? Conductora se desmaya en pleno noticiero en vivo (video)

-

La conductora mexicana sufrió un desmayo en pleno noticiero y muchos creyeron que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

En redes sociales se volvió viral un video del momento en que una conductora de televisión se desmaya en pleno noticiero en vivo, alarmando a sus compañeros de set.

Pamela Villanueva, reportera mexicana del medio Telediario, Multimedios en Monterrey, presentaba un reportaje cuando comenzó a perder el equilibrio para terminar desvaneciéndose.

De inmediato, las cámaras enfocaron a su compañera visiblemente sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Lo insólito de esto es que muchos creyeron que se trataba de una broma.

Horas más tarde, el programa notificó que la situación fue real y que el camarógrafo más cerca a Villanueva fue quien corrió a auxiliarla. Según dijeron, la comunicadora se encuentra mejor.

Pamela Villanueva, conductora de Telediario en Monterrey, se desmayó durante la transmisión en vivo.



Fue atendida por personal médico y se encuentra estable de salud. pic.twitter.com/6t2uHqFeV0 — @telediariomty (@telediariomty) December 28, 2023

¿Día de los Inocentes?

Tras recibir una ola de comentarios de usuarios que creyeron que era una broma por el Día de los Inocentes, la misma conductora se pronunció para aclarar que todo fue real.

"No fue una broma, me desvanecí. Por fortuna no pasó a mayores (...). Me brindaron de inmediato la atención el doctor y paramédicos de Multimedios", dijo vía telefónica.

Así también, sus compañeros explicaron poco tiempo después del incidente, que Pamela tuvo una descompensación, pero ya había sido atendida. "Se encuentra bien. Por recomendación médica regresará al aire el día de mañana con nosotros", dijeron.