¿Qué fue de Danica McKellar de "Los Años Maravillosos"?

La reconocida actriz de "Los Años Maravillosos" ha causado sensación tras darle un rumbo inesperado a su carrera profesional.

Danica McKeallar, uno de las celebridades más reconocidas de los años 90 por su destacada participación con el personaje de Winnie Cooper en "Los Años Maravillosos", ha tomado un rumbo diferente en su carrera profesional.

A sus 48 años, la famosa actriz, se dedica a otra de sus pasiones, las matemáticas, materia en la que fue una experta.

"Las matemáticas eran un desafío y lo hacía bien. Y me encanta esta sensación de que mi valor, las cosas importantes, no tenían nada que ver con cómo me veía o con la televisión", dijo en una entrevista.

Cabe destacar que McKeallar no se ha retirado de manera permanente de la actuación, pues también ha prestado su voz para diferentes personajes animados para producciones como: Justice League, Generator Rex, Phineas y Ferb, DC Super Hero Girls, Young Justice y otros.

En otras ocaciones, tiene algunos trabajo en la pantalla, sin embargo, no se ha mantenido tan activa como otras celebridades de su época.

(Foto: La RP/ABC)

*Con información de La República.