"Él fue", mamá de Luz María no tiene dudas que Jorge Zea asesinó a su hija

Los papás de Luz María esperan justicia por la muerte de su hija. En todas las audiencias han estado presentes.

Ada Morales y Byron López, son los papás de Luz María, forman parte del proceso penal contra su yerno, Jorge Zea, al adherirse como querellantes.

En todas las audiencias han estado presentes, con el asesoramiento de un abogado del Instituto de Atención a la Víctima y de una psicóloga.

Al inicio del juicio, ambos dieron su testimonio de cómo era la relación de Jorge Zea y Luz María. Y no habían tenido participación en las audiencias hasta hoy que hicieron una petición al Tribunal Segundo de Femicidio.

Ada pidió la palabra para solicitar que Jorge viera los videos que estaban presentando, pues asegura que es molesto que "él se quede como si nada".

Para la mamá de Luz María, Jorge es una persona de malas entrañas, sin fe en Dios. Además, no tiene dudas que él fue quien asesinó a su hija. "Sangre en el carro, en la casa, no hay mas, aquí no podemos estar esperando otra cosa", dijo a Soy502.

La mamá de Luz María, Ada Morales, considera que no hay duda que Jorge Zea mató a su hija. pic.twitter.com/hPP9DQRJ2e — Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 20, 2022

Durante la presentación de las pruebas, los papás de Luz María mostraron tristeza. Hoy vieron los videos de las últimas horas de vida de su hija.

Ada dijo que la última vez que Luz María le respondió un mensaje fue el 19 de enero de 2021 a las 22 horas, pero ella cree que en ese momento su hija ya había fallecido porque la forma en que le respondió no era cómo ella se expresaba.

Los papás de Luz María se consternaron al ver videos de su hija, horas antes de fallecer. (Foto: Wilder López / Soy502)

Los papás de Luz María solo esperan que se haga justicia por la muerte de su hija. Continuarán durante todo el proceso hasta que se esclarezcan los hechos y se emita una condena en contra del principal sospechoso del crimen.