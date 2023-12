¿Y no está en la tele? Marce Aguilar impactó al dejar programa de tv

-

La comunicadora Marcela Aguilar sorprendió a los fans, pues desde hace unos días dejó de ser vista en televisión y recientemente contó el motivo.

La guatemalteca confirmó a sus fans de TikTok que se retiró del programa "El Termómetro" cuando alguien le preguntó por qué ya no aparecía en cámara.

"Muchá, arréglense conmigo mientras respondo esta preguntita, chismeamos un ratito y de paso les muestro el maquillaje nuevo que pedí", dijo mientras comenzó a preparar su rostro. Agregó que esta es la pregunta que más le hacen recientemente.

"Quería estar lista para hablar de esto: si no sabían, este mes cumplí 6 meses de trabajar en televisión y radio al mismo tiempo, además de estudiar los fines de semana. El punto es que claramente tenía una vida sumamente ocupada, agréguenle a eso el tráfico y la cantidad de esfuerzo que hacía mi garganta para mantener un trabajo de 3 horas en la radio y luego un trabajo de dos horas en la televisión. Por más que estaba sumamente agradecida por las bendiciones que estaba recibiendo, llegó un punto en el que mi salud mental no se encontraba bien".

"Estaba todo el tiempo cansada, no tenía energía para ir al gimnasio y, si mis amigos querían hacer un plan el fin de semana, simplemente no quería salir, porque estaba sumamente cansada. Los sábados tenía universidad, así que el único día libre que tenía era el domingo que literal fallecía".

"Continuando con el día del cansancio, la vez que ya toqué fondo fue cuando mi fisioterapeuta me dijo 'Marce, te desgarraste un femoral'. Y yo le dije '¿cómo? si casi no estoy entrenando'. Y me dijo 'es que tenés mucha carga muscular, usas tacones para la televisión, te toca bailar, viajar y encima el entreno, fue tanto que te desgarraste un femoral'. Llegó un punto en que hasta mi salud se vio perjudicada", afirmó agregando que comenzó a amanecer sin voz durante varios días.

"El punto en el que me empecé a angustiar fue cuando mis papás comenzaron a preocuparse por mi salud y cualquier cosita que me pasaba me ponía mal sentimentalmente. Me entregaban mal un sándwich y lloraba en mi carro. Estaba en un nivel de estrés y cansancio físico horrible, sobre todo porque para la radio me toca levantarme a las 4 de la mañana y por la tele me tocaba salir tarde, esa combinación de horario me estaba matando", expresó.

"La razón por la que no había dicho nada fue porque me sentía muy vulnerable y no quería que pensaran que soy malagradecida con las oportunidades que tengo. Realmente estoy súper agradecida de haber trabajado en la televisión, mi experiencia fue muy buena, simplemente ahorita, les juro que Marcela no daba"

"Gracias a todos los que se preocuparon, estoy mejor de mi pierna y de salud mental. Les mando un beso, gracias por apoyarme", cerró.

Sus proyectos

La famosa destacó en el programa "Feed Latino" de Canal Antigua, celebró su nuevo trabajo como conductora en el programa "El Termómetro" de Guatevisión. Inició su carrera como locutora en 94.9, en el programa mañanero llamado "Puro Show" que se escucha de lunes a viernes de 5:30 a 9 de la mañana, junto a Natalia Solares y Joshua Aldana, donde continúa.

