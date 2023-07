Esto dice el "Pescado Ruiz" de Ana Lucía Martínez en la selección

-

El exjugador guatemalteco, Carlos "El Pescado" Ruiz envió un mensaje a Ana Lucía Martínez por su regreso con la Selección Nacional.

EN CONTEXTO: Guatemala clasifica a semifinales en Juegos Centroamericanos

El jugador de fútbol con más goles en la historia de la selección de Guatemala, Carlos "El Pescado" Ruíz, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje dedicado a la futbolista Ana Lucía Martínez.

Carlos Ruiz comienza su tweet mencionando "al tal mincho", haciendo referencia a Benjamín Monterroso, el exentrenador de la selección femenina de fútbol de Guatemala.

El "Pescado" menciona que Benjamín es un "impresentable, envidioso, mala leche, y come cuando hay". Estas declaraciones se basan en el problema que tuvo previamente Ana Lucía con Monterroso.

Cuando Benjamín Monterroso formaba parte del cuerpo técnico de la selección femenina guatemalteca, no tomó en cuenta a Martínez para varías de las convocatorias.

Todos los aficionados guatemaltecos cuestionaron a Monterroso durante mucho tiempo por esa decisión, a lo que él solo respondía que: "Ana Lucía no se adaptaba tácticamente a su esquema de juego".

Ruiz agradece que "Mincho" Monterroso ya no esté en la selección, ya que gracias a eso "podemos volver a disfrutar a la gran futbolista Ana Lucía Martínez" ya que es una "crack de cracks".

Ana Lucía Martínez Maldonado actualmente es una de las mejores futbolistas de Centroamérica.

Juega como delantera y milita en el Pomigliano de la Serie A de Italia.

Gracias a que ya no esta el tal por cual "mincho" o mejor dicho IMPRESENTABLE, ENVIDIOSO, MALA LECHE, COME CUANDO HAY, REPRESIVO etc etc es que podemos volver a disfrutar de la GRAN FUTBOLISTA, CRACK DE CRACKS @AnaluMartinz20 — Carlos Ruiz (@FishCr20) July 3, 2023

Los usuarios de redes sociales agradecen a Carlos Ruiz por expresarse de forma tan directa con sus seguidores.