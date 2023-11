¿Golpe a Piqué? La fuerte "indirecta" de Shakira sobre sus hijos

-

Shakira habría lanzado una fuerte indirecta a Piqué en una reciente entrevista que concedió para una revista.

Shakira ha regresado a España por la entrega de los premios Latin Grammy, ceremonia que se celebrará en Sevilla este jueves 16 de noviembre.

A pocas horas de pisar la alfombra roja, la intérprete de "Loba" concedió una entrevista para la revista Hola!, que está dando de qué hablar por una fuerte declaración sobre sus hijos y que sería otro dardo hacia Gerard Piqué.

La barranquillera reveló detalles de su vida actual ahora que reside en Miami y cómo una nueva rutina ha influido tanto en ella como en Sasha y Milan.

Shakira reveló que sus pequeños hijos se han adaptado a la perfección a su nueva vida en la Ciudad del Sol. Tanto así que "nunca los había visto tan felices", según declaró.

"Nunca había visto a mis hijos tan felices. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades. En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable", expresó.

Esto ha sido tomado por muchos medios como una fuerte indirecta hacia el padre de los niños, ya que, desde su separación, la colombiana asegura que están muy bien con su nueva vida.

Durante la entrevista, la cantante también dio a conocer que planea lanzar su nuevo álbum a principios del 2024 para luego irse de gira. "La más extensa e importante" de su carrera, explicó.