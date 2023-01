"No todo ha sido color de rosa": La fuerte revelación de la guatemalteca Rebeca Rubio

La atleta guatemalteca Rebeca Rubio contó detalles muy duros de su vida, para animar a sus seguidores a que persigan sus metas a pesar de los obstáculos.

OTRAS NOTICIAS: El detrás de cámara del vestido con toques guatemaltecos que conquistó las redes

A través de sus redes sociales, la celebridad contó que tuvo que trabajar mucho y que nada le fue fácil. "De cero a campeona: Los campeones no nacen ¡se hacen!", inició.

En un clip la famosa compartió fotos de su niñez, su inicio en los deportes y su transformación, con una imagen de ella de niña junto a su papá, reveló que perdió a sus padres a temprana edad.

"Soy Rebeca Rubio y no todo ha sido color de rosa, perdí a mis padres desde muy pequeña, siempre soñé con el deporte pero no tuve los recursos para practicarlo, no fue fácil, pasaron años hasta que pude asistir a un gimnasio, era la primera en llegar y la última en salir, entrené muy duro desde cero. Tuvieron que pasar 27 años para convertirme en campeona, aunque te cueste, aunque te duela, aunque nadie te apoye encuentra tu pasión, construye tu sueño y lucha por ello", afirmó.

La madre de Rebeca murió cuando ella nació y su padre desapareció cuando ella era pequeña, por ello fue criada por sus abuelos. Se graduó en 2006 en la Universidad del Valle de la carrera de Antropología.

Comenzó el fitness a los 30 años, logró ser campeona a los 40 años y hoy, a sus 51 años, es una aclamada especialista en entrenamientos.

Su carrera

En Guatemala fue una exitosa presentadora de televisión, Colaboró con Nuestro Diario en una sección de rutinas deportivas y también colaboró para programas deportivos en TV.

Se mudó a México donde afianzó su carrera en distintos programas, siendo maestra de Fitness. Luego fue estrella de Televisa Deportes, asistió como conductora a la final de la 45 edición del Super Tazón (Super Bowl) en Estados Unidos.

Rebeca. (Foto: Instagram)

"Sí, así como lo ves no nací con el cuerpo fit, ni sabiendo gimnasia olímpica, me inicié como tú pero con una historia de vida muy complicada que fue mi motor para salir adelante.

"Si bien carecía de apoyo y talento lo que sí me sobraban eran ganas y mucha hambre de lograr mi sueño, a pesar de todos los obstáculos, entre ellos mi edad (30 años) lo que me provocaba mucho miedo e incertidumbre, pero nada me detuvo,. Fueron 10 años de proceso (es fácil decirlo) pero fue una década dedicada solo a aprender el arte de ser una verdadera atleta fitness de alta competencia que hoy se convierte en mi misión de vida. Sin dudarlo, hoy confirmo que la constancia le gana al talento y con dedicación, puedes hacer posible lo imposible", escribió junto al video.

"Nada fue fácil pero valió la pena, así es esto del fitness, más allá de ayudar en lo físico, nos cambia por dentro, nos abre la mente y la manera como vemos el mundo. Estoy más que feliz de poder compartirlo con ustedes, pues todo ese aprendizaje me trajo hasta aquí, para poder diseñar mi sistema propio de entrenamiento y ayudar así a todos quienes buscan reinventarse y encontrar la mejor versión de sí mismos", cerró.

(Foto: Instagram)

(Foto: oficial)

ESTA ES SU HISTORIA:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rebeca Rubio (@rebecarubiooficial)