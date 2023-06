¡Imágenes impresionantes! El fuerte temblor que sacudió a Japón

-

Un temblor de magnitud 6.2 golpeó este domingo 11 de junio el norte de Japón.

El temblor se registró en la isla de Hokkaido a las 18:55 horas locales (03:55 de la madrugada en Guatemala). La Agencia Meteorológica de Japón no emitió ninguna alerta de tsunami.

El sismo se produjo justo en la costa de la localidad de Urakawa-cho a una profundidad de 123 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La cadena de televisión nacional NHK informó que no hay reportes inmediatos de daños ni de víctimas.

Un funcionario local contó a NHK que el sismo provocó una fuerte sacudida que duró entre 20 y 30 segundos.

"Primero tembló lateralmente y después gradualmente se volvió más fuerte", señalo. "Se sintió como si fuera durado mucho tiempo, fue espeluznante".

JUST IN Footage shows shaking during Japan's 6.2 magnitude earthquake



pic.twitter.com/Q1oN8plVnk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 11, 2023

South Hokkaido's Japan coastline region is shaken by an earthquake of magnitude 6.2.

VC:- ecocentralnews#earthquake #breaking #japanearthquake#japan#Remove pic.twitter.com/XOEnRWK5PQ — Noor Fatimah (@mgl_zaddi) June 11, 2023