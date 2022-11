"Me obligaron a decirlo": Dennis Arana habla sobre "La Academia"

El guatemalteco Dennis Arana habló de su experiencia en "La Academia" y lo que provocó que casi abandonara el show.

Dennis Arana escandalizó las redes sociales, luego de revelar durante un podcast su experiencia en "La Academia".

Y es que el ganador del cuarto lugar se sinceró ante la cámara para contar lo que casi hace que abandone el proyecto.

View this post on Instagram A post shared by Dennis Arana (@dennisarana)

Fue para el podcast BackFocus, que el guatemalteco reveló cómo el reality lo obligó a hacer pública su preferencia sexual, una situación que le causó conflicto emocional.

"Cuando a mí me sacan del clóset de una forma obligado y no por mi decisión, iba a abandonar ese día el proyecto, yo dije 'me voy de aquí, no quiero estar en un lugar donde les importe más el reality show que un ser humano'", dijo Dennis.

Sin embargo, consideró su decisión al estar consciente que representaría a miles de jóvenes que se sienten excluidos por su sexualidad, por lo que eligió quedarse.

Dennis también habló sobre su carrera musical y lo que ha vivido desde que se mudó a México, donde ha triunfado asistiendo a diversos eventos con reconocidas figuras, además de participar en otros programas.