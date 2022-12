Las fuertes declaraciones de Juanpa Zurita acerca de Guatemala (video)

Juanpa Zurita expresó su opinión acerca de su primera visita al país y sorprendió a los seguidores con lo que dijo.

El actor e influencer dijo qué opina de Guatemala, emocionando a los seguidores, su visita ha causado gran revuelo donde quiera que va.

El famoso grabó un video que compartió en sus redes sociales donde explica cómo se ha sentido de visita. En el video colocó la frase: "Te amo Guate".

"Qué gran día, ¡qué gran día!, estoy amando Guatemala, estoy amando Guatemala, todavía me quedan más días de explorar este hermoso país pero quiero regresar, no entiendo, no sé por qué nunca había venido, en serio, es una locura, es precioso y la gente es a toda madre, muy chida la experiencia hasta ahora, ¡qué cabrón Guatemala!, muy, muy, muy chilero", expresó.

Hasta el momento Zurita recorrió Quetzaltenango, Antigua y la ciudad de Guatemala, aún sigue recorriendo más destinos como parte de su trabajo.

El creador de contenido arribó el pasado domingo 11 de diciembre al país sorprendiendo a sus seguidores y realiza un proyecto con una marca de bebidas. JuanPa es conocido por su papel de Alejandro Basteri el hermano del "Sol de México" en Luis Miguel la Serie de Netflix.

