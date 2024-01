Fuertes lluvias desatan inundaciones y grandes pérdidas en EE. UU. (video)

-

Repentinas inundaciones ocasiona estragos en Estados Unidos.

En los últimos días, en San Diego California, se han registrado lluvias intensas, al punto de ocasionar fuertes inundaciones. Por esa razón, se ha declarado estado de emergencia debido a los incidentes que desencadenó este fenómeno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), la zona registra el cuarto día más lluvioso en la segunda cuidad más grande de California.

Ante ello, las inundaciones inesperadas aumentaron el nivel de agua en el río San Diego y por ese motivo, decenas de personas han tenido que escapar de sus hogares.

the house i’ve lived in all my life just flooded. Scariest moment of my life. this was me evacuating. Everything’s replaceable but it just hurts seeing it all go. Please pray for me and my family ❤️ #sandiego #prayforme pic.twitter.com/GmSjM5KL4u — hugo (@hugopacheco23) January 22, 2024

A través de redes sociales, usuarios que residen en San Diego, compartieron videos en los que se ven escenas dramáticas tras el paso de la tormenta que azota la ciudad.

En San Diego, California varias estaciones del trolley se inundaron debido a las precipitaciones de este lunes.



Aun se esperan lluvias por la noche, por lo que es vital extremar precauciones si sale de casa. #Lluvias #SanDiego #Tijuana pic.twitter.com/xNmWEo6aGO — Rosario Vélez (@rosariovelezv) January 23, 2024

⛈️ La tarde de ayer se reportaron llamadas de emergencias en #SanDiego y #Tijuana por inundaciones en diferentes zonas.

Algunos residenciales fueron evacuados. pic.twitter.com/ngqcDu6EcD — Buro Internacional de Prensa (@BipPress) January 23, 2024

Medios locales han dado a conocer que el Departamento de bomberos realizó al menos 24 rescates en el área de los ríos de San Diego y Tijuana, así también, proporcionó apoyo a cientos de personas más que fueron afectadas tras inundarse sus casas.

Spring Valley, CA. San Diego is under water. The rain had stopped but there’s another storm on its way. Pray for us! #sandiego pic.twitter.com/OFMkkETxYa — WarriorPrincess (@PrWarrior1776) January 22, 2024

La razón de la emergencia se debe a que tres tormentas del Pacífico azotaron la costa oeste desde el viernes 19 de enero.

Aunque la primera no afectó la ciudad, la segunda ocasionó pocas lluvias y la tercera originó el día de enero más lluvioso registrado en San Diego.